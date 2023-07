TORONTO, le 31 juill. 2023 /CNW/ - Sharon Hodgson, doyenne de la Ivey Business School, ainsi que des étudiantes du programme Women in Asset Management de cet établissement, se sont jointes à Karin Adams, vice-présidente, Talents et rémunération globale, Groupe TMX, pour souligner la pertinence de ce programme et pour ouvrir les marchés.

Ivey Business School ouvre les marchés

La Ivey Business School (www.ivey.ca), une faculté de la Western University, est le plus important établissement canadien à proposer des cursus d'études commerciales pertinents, novateurs et exhaustifs. La faculté Ivey s'appuie sur des recherches approfondies et le savoir des entreprises pour procurer la meilleure expérience d'apprentissage possible à ses étudiantes et étudiants, pour qu'ils possèdent, à l'issue de leur programme, les compétences et capacités nécessaires qui leur permettront d'assumer des rôles de leadership et de relever des défis dans le monde des affaires, assurément complexe. Ivey propose des programmes de premier cycle et des programmes d'études supérieures de renommée mondiale, ainsi que des formations s'adressant aux cadres supérieurs, et ce, à ses campus de London (Ontario), de Toronto et de Hong Kong.

Ivey gère le programme Women in Asset Management de concert avec huit gestionnaires d'actifs canadiens dans le but d'encourager l'intégration des femmes dans le domaine de la gestion d'actifs.

