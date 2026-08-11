Itovebi® (inavolisib) est maintenant remboursé par les régimes publics au Québec pour le traitement du cancer du sein avancé RH+/HER2− avec mutation du gène PIK3CA, après la reconnaissance unanime de sa valeur thérapeutique par l'INESSS

Itovebi est maintenant inscrit sur la Liste des médicaments de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), ce qui représente la dernière étape importante dans le remboursement de Itovebi par les régimes publics 1.

MISSISSAUGA, ON, le 11 août 2026 /CNW/ -- Hoffmann-La Roche Limited/Limitée (Roche Canada) est heureuse d'annoncer que, suite à la reconnaissance unanime de sa valeur thérapeutique par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) et aux négociations fructueuses avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP), Itovebi a été ajouté à la Liste des médicaments de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) pour les patients admissibles atteints d'un cancer du sein avancé RH+/HER2− avec mutation du gène PIK3CA, et est ainsi remboursé depuis le 25 juin 2026, selon des critères cliniques précis1,2,3.

Cette inscription s'appuie sur les résultats de l'étude INAVO120 démontrant que le traitement par Itovebi a plus que doublé la survie sans progression médiane (15 mois par rapport à 7,3 mois) dans la population de patients cible comparativement à l'association du palbociclib et du fulvestrant seule4,8,9. Par ailleurs, le traitement par Itovebi en association avec le palbociclib et le fulvestrant a montré une amélioration statistiquement significative et cliniquement pertinente de la survie globale avec une réduction relative de 33 % du risque de décès4,9.

« Assurer un accès rapide et durable aux traitements novateurs contre le cancer nécessite une solide collaboration avec le système de santé, a déclaré Simon Yunger, vice-président, Valeur, tarification et remboursement, Roche Canada. Notre collaboration avec l'INESSS et les autorités sanitaires pour rendre Itovebi largement accessible dans tout le Québec reflète notre engagement commun à faire progresser les soins et améliorer les résultats des patients qui doivent combattre cette forme agressive de cancer du sein. »

Itovebi, administré en association avec le palbociclib et le fulvestrant, est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer du sein localement avancé ou métastatique résistant à l'endocrinothérapie, avec récepteurs hormonaux positifs (RH+), négatif pour le récepteur du facteur de croissance épidermique humain 2 (HER2−) et avec mutation du gène PIK3CA, après une récidive survenue pendant ou après l'endocrinothérapie adjuvante4.

Le cancer du sein est la deuxième cause de décès par cancer chez les Canadiennes5. Le cancer du sein RH+ est le type de cancer du sein le plus répandu; il représente environ 70 pour cent de tous les cas6,7.

Roche Canada est très heureuse de la rapidité avec laquelle Itovebi a été rendu accessible aux personnes atteintes d'un cancer du sein avancé au Québec. Maintenant que cette étape importante est atteinte, nous poursuivons la collaboration continue avec les régimes d'assurance médicaments provinciaux et territoriaux pour obtenir un accès public élargi à tous les patients admissibles du pays.

À propos de Itovebi (inavolisib)4

Itovebi est un traitement ciblé administré par voie orale destiné aux personnes atteintes d'un cancer du sein localement avancé ou métastatique, RH+ et HER2−, avec mutation du gène PIK3CA. Itovebi est un inhibiteur sélectif de la protéine phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase (PI3K) et entraîne la dégradation de la forme mutée de la protéine p110α (codée par le gène PIK3CA). Dans les modèles de xénogreffe de cancer du sein caractérisé par une mutation du gène PIK3CA, Itovebi a entraîné une diminution de la croissance tumorale. Cette diminution était plus importante lorsqu'il était administré en association avec le palbociclib, un inhibiteur des cyclines dépendantes des kinases 4 et 6 (CDK4/6), et le fulvestrant, une endocrinothérapie, comparativement à tout autre traitement en monothérapie ou en doublet.

Pour connaître les renseignements importants relatifs à l'innocuité, y compris les mises en garde et précautions, les réactions indésirables et les schémas posologiques, veuillez consulter la monographie de Itovebi au https://assets.roche.com/f/173850/x/624cefaeee/itovebi_pm_f.pdf.

À propos du cancer du sein avec récepteurs hormonaux positifs (RH positif)

Le cancer du sein RH positif (RH+) est le type de cancer du sein le plus répandu; il représente environ 70 % de tous les cas de cancer du sein6,7. Une caractéristique propre au cancer du sein RH+ tient au fait que les cellules cancéreuses ont des récepteurs hormonaux qui se lient à la fois aux œstrogènes et à la progestérone, ce qui peut contribuer à la croissance de la tumeur. Les personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer du sein métastatique RH+ sont souvent exposées à un risque de progression de la maladie et d'effets indésirables liés au traitement, créant ainsi le besoin de recourir à des options thérapeutiques additionnelles6,7,10. Dans le cancer du sein RH+, on observe couramment un dérèglement de la voie de signalisation PI3K, souvent dû à des mutations activatrices du gène PIK3CA, lesquelles sont considérées comme un possible mécanisme de résistance intrinsèque à l'endocrinothérapie standard associée à des inhibiteurs de CDK4/611.

À propos de Roche Canada

Les patients et la science sont au cœur de tout ce que nous faisons chez Roche Canada. Notre passion pour la science et notre volonté de poursuivre sans relâche l'impossible pour les patients ont fait de nous l'un des leaders mondiaux de l'industrie pharmaceutique, du diagnostic in vitro et des soins du diabète.

Grâce à nos forces combinées dans les domaines pharmaceutique et diagnostique, nous faisons progresser les soins de santé tout en veillant à offrir aux patients des avantages concrets et à bâtir des systèmes de santé durables. Parce que nous sommes déterminés à ce que tous aient, un jour, accès à des soins de santé de qualité.

Et nous cultivons notre expertise dans de nouveaux domaines, tels que l'intelligence artificielle et la collecte et l'analyse de données en contexte réel, tout en collaborant avec différents secteurs et industries.

Avoir le courage de se réinventer et de remettre en question l'ordre établi, voilà ce que les patients et les milieux de la santé attendent de Roche. Et cet engagement est aussi fort aujourd'hui qu'il l'était à nos débuts au Canada, en 1931. Aujourd'hui, Roche Canada compte près de 2 000 employés dans l'ensemble du pays au sein de sa division pharmaceutique à Mississauga, en Ontario, et de ses divisions Diagnostics et Soins du diabète à Laval, au Québec.

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Références

Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ). Liste des médicaments [document PDF]. 25 juin 2026: p. 152. Disponible au : https://www.ramq.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/non_indexes/liste-med-2026-06-25-fr.pdf. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Extrait d'avis au ministre : ItovebiMC - Cancer du sein localement avancé ou métastatique présentant un variant pathogène PIK3CA [document PDF]. Publié en mars 2026. Disponible au : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Avril_2026/Avis_20260316/Itovebi_2026_03.pdf. pan-Canadian Pharmaceutical Alliance (pCPA). Inavolisib (Itovebi) Negotiation Status [dossier #76743]. Publié le 26 mai 2026. Disponible au : https://pcpa-app.ca/browse-negotiations/76743. Monographie de Itovebi, 16 juillet 2026. Disponible au : https://assets.roche.com/f/173850/x/624cefaeee/itovebi_pm_f.pdf . Société canadienne du cancer, Statistiques sur le cancer du sein, mai 2024. Accessible en ligne : https://cancer.ca/fr/cancer-information/cancer-types/breast/statistics. National Cancer Institute: Surveillance, Epidemiology and Ends Result Program. Cancer Stat Facts: Female Breast Cancer Subtypes [Internet; cité en janvier 2025]. Accessible en ligne : https://seer.cancer.gov/statfacts/html/breast-subtypes.html. Lim E, et al. The natural history of hormone receptor-positive breast cancer. Oncology (Williston Park). 2012;26(8):688-94,696. Turner NC, et al. Inavolisib-Based Therapy in PIK3CA-Mutated Advanced Breast Cancer. N Engl J Med. 2024;391(17):1584-1596. doi:10.1056/nejmoa2404625. Jhaveri KL, et al. Overall Survival with Inavolisib in PIK3CA-Mutated Advanced Breast Cancer. N Engl J Med. 2025;393(2):151-161. doi:10.1056/nejmoa2501796. Tomas R et Barrios CH. Optimal management of hormone receptor positive metastatic breast cancer in 2016. Ther Adv Med Oncol. 2015;7(6):304-20. Anderson E, et al. A Systematic Review of the Prevalence and Diagnostic Workup of PIK3CA Mutations in HR+/HER2- Metastatic Breast Cancer. Int J Breast Cancer. 2020;2020:3759179.

SOURCE Hoffmann-La Roche Limitée (Roche Canada)

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