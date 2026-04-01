Itinérance : Québec solidaire est soulagé du recul du fédéral, mais demande plus de financement stable

QUÉBEC, le 1er avril 2026 /CNW/ - Voici la réaction de Guillaume Cliche-Rivard, responsable solidaire en matière d'itinérance, au recul du fédéral quant à ses coupures dans la lutte à l'itinérance :

« C'est une excellente nouvelle, qui répond enfin à la mobilisation unanime des groupes communautaires, des villes, de Québec solidaire et des élus de l'Assemblée nationale. La pression a porté fruit: Ottawa n'avait pas le choix de reculer, mais on n'aurait jamais dû se rendre là. Pendant que le fédéral désinvestissait, les effets sur le terrain étaient dramatiques. Des ressources se sont retrouvées au bord du gouffre et beaucoup de mal a malheureusement déjà été fait. Maintenant, il faut que les gouvernements fédéraux comme provinciaux, comprennent l'urgence d'assurer un financement stable, prévisible et à la hauteur de la crise humanitaire qui sévit actuellement partout au Québec. »

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Nicolas Beaulieu, Attaché de presse du caucus de Québec solidaire, 819 446-4308 ou [email protected]