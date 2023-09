Itinérance : l'Opposition officielle propose des solutions concrètes pour renverser la tendance

QUÉBEC, le 14 sept. 2023 /CNW/ - L'augmentation fulgurante (44%) du nombre d'itinérants au Québec, dont la principale cause est désormais le manque de logements, est symptomatique de l'incapacité de la CAQ à livrer, notamment en matière de logement, dénonce la porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte contre l'itinérance, Elisabeth Prass.

En effet, alors que la principale cause de l'itinérance était la toxicomanie et les problèmes de dépendance, lors du dernier rapport sur l'itinérance, ce sont maintenant les évictions et le manque de logements qui sont la cause no1. Ce changement de portrait coïncide précisément avec l'arrivée de la CAQ, en 2018, et son entêtement à nier la crise du logement.

La députée libérale de D'Arcy-McGee, qui participera au Sommet sur l'itinérance à Québec, ce vendredi, déplore aussi que les évaluations sur l'état de situation en matière d'itinérance ne soient réalisées que tous les 4 ans. Selon elle, il est souhaitable d'avoir une documentation annuelle du portrait de l'itinérance afin que la planification et le financement reflètent davantage la réalité. La hausse de la proportion de l'itinérance en région, qui représente maintenant 40%, est un bon exemple qui justifie la nécessité d'avoir des rapports de façon plus fréquente.

À trois mois de l'hiver, l'opposition libérale propose également, qu'en partenariat entre les villes, les propriétaires de locaux et les organismes communautaires, on identifie des locaux rendus vacants par la pandémie et que ceux-ci soient aménagés en centres d'hébergement d'urgence ou transitoires. Il s'agit d'une solution tangible et réalisable, à court terme, estime Mme Prass.

« Les chiffres rendus publics, hier, sont alarmants. La solution avancée par le ministre est nettement insuffisante et démontre une déconnexion. Après avoir nié la crise du logement pendant 3 ans, ce qui a largement contribué à l'explosion de l'itinérance, la CAQ ne doit pas se fermer les yeux encore pendant des années et abandonner ces 10 000 personnes qui se préparent à affronter l'hiver sans toit sur la tête. »

- Elisabeth Prass, députée de D'Arcy-McGee et porte-parole de l'opposition officielle en matière de lutte contre l'itinérance

