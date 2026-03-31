Itinérance : L'Assemblée nationale condamne unanimement l'abandon d'Ottawa

QUÉBEC, le 31 mars 2026 /CNW/ - Québec solidaire souligne l'adoption à l'unanimité, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, de sa motion qui blâme sévèrement le désengagement du gouvernement fédéral dans le financement de la lutte contre l'itinérance et réclamant la reconduction des programmes essentiels, dont le Plan de réponse communautaire aux campements (PRCC), ainsi qu'une bonification du programme Vers un chez-soi.

Pour Québec solidaire, ce vote envoie un message clair à Ottawa : il est inacceptable d'abandonner les organismes, les villes et les personnes les plus vulnérables en pleine crise de l'itinérance.

« Aujourd'hui, l'Assemblée nationale parle d'une seule voix pour dire à Ottawa que son désengagement est totalement inacceptable! Quand des organismes ferment des services, quand les besoins explosent sur le terrain et quand des personnes meurent dans l'indifférence, couper des fonds essentiels, c'est irresponsable. Le gouvernement fédéral doit ramener immédiatement les sommes coupées, reconduire les programmes essentiels, comme le PRCC et bonifier durablement le programme Vers un chez-soi. Devant l'urgence humaine, il n'y a plus une minute à perdre », a déclaré Guillaume Cliche-Rivard, responsable solidaire en itinérance.

Québec solidaire rappelle que la lutte contre l'itinérance exige un financement soutenu, prévisible et récurrent, à la hauteur de l'ampleur de la crise, autant pour répondre aux besoins d'urgence que pour développer des solutions durables, notamment en matière de logement social.

De plus, la minute de silence qui a été observée par tous les membres de l'Assemblée nationale en mémoire des personnes en situation d'itinérance décédées le 25 et 26 mars derniers, nous rappelle à tous la gravité de la crise qui sévit depuis déjà bien trop longtemps.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Nicolas Beaulieu, Attaché de presse du caucus de Québec solidaire, (819) 446-4308 ou [email protected]