Itinérance et grand froid : la mairesse Martinez Ferrada annonce l'ouverture d'une halte-chaleur à l'Hôtel-Dieu de Montréal

MONTRÉAL, le 9 déc. 2025 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, en collaboration avec le réseau de la santé et des services sociaux, annonce l'ouverture d'une halte-chaleur temporaire à l'Hôtel-Dieu de Montréal à compter du 9 décembre 2025.

Cette halte pourra accueillir jusqu'à 50 personnes de soir et de nuit. Les gens qui s'y présenteront pourront se réchauffer, se reposer et profiter d'une collation. Une attention particulière sera portée à la sécurité des personnes vulnérables, ainsi qu'aux impacts sur la tranquillité publique afin de minimiser les incidences sur les résidents du quartier.

« Avec l'ouverture de cette halte-chaleur à l'Hôtel-Dieu, on déploie rapidement une autre solution pour protéger les personnes les plus vulnérables durant l'hiver. Je tiens à souligner la collaboration des membres de la cellule de crise, grâce à laquelle les personnes en situation d'itinérance pourront non seulement se réchauffer, mais aussi bénéficier d'un soutien humain et respectueux. Ensemble, on continue de travailler à trouver des solutions pour les plus vulnérables », a déclaré la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

La Ville et ses partenaires mettront en place des moyens pour faciliter la cohabitation et la sécurité des personnes circulant dans le secteur. Voici les ressources disponibles :

211 : Pour diriger les personnes vulnérables vers les ressources sociocommunautaires appropriées ou obtenir l'assistance 24/7 de l'Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (ÉMMIS) en cas d'enjeux de cohabitation sociale.

: Pour diriger les personnes vulnérables vers les ressources sociocommunautaires appropriées ou obtenir l'assistance 24/7 de l'Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (ÉMMIS) en cas d'enjeux de cohabitation sociale. 311 : Pour poser des questions sur la halte-chaleur ou signaler des enjeux liés à la propreté dans l'espace public.

: Pour poser des questions sur la halte-chaleur ou signaler des enjeux liés à la propreté dans l'espace public. InfoSocial 811 : Pour obtenir en tout temps un soutien psychosocial gratuit si vous ressentez de l'anxiété, du stress ou tout autre enjeu de santé mentale en lien avec la situation.

: Pour obtenir en tout temps un soutien psychosocial gratuit si vous ressentez de l'anxiété, du stress ou tout autre enjeu de santé mentale en lien avec la situation. 911 : Pour signaler toute urgence ou une situation où la sécurité d'une personne est en jeu.

Ce site s'ajoute à la série de mesures présentées la semaine dernière pour protéger les personnes en situation d'itinérance des grands froids qui frappent la métropole actuellement et pour faire face à l'hiver.

Rappelons que la Ville a ouvert le 4 décembre dernier un centre d'hébergement d'urgence (CHU) temporaire au YMCA Centre-Ville, situé au 1440, rue Stanley, dans l'arrondissement de Ville-Marie. Offrant une centaine de places, le CHU est opérationnel de 19 h à 8 h.

Par ailleurs, des haltes-chaleur ouvriront dans les arrondissements de Rosemont-La Petite-Patrie et de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à compter de mi-décembre et jusqu'au 31 mars. La mise en place de ces deux solutions a été rendue possible par le financement du réseau de la santé et des services sociaux. L'église Sainte-Bibiane, dans Rosemont-La Petite-Patrie, accueillera ainsi temporairement une halte-chaleur. L'accueil et l'accompagnement seront assurés par l'équipe d'intervention de l'organisme Centre des femmes de convictions de Montréal, qui offrira du soutien psychosocial spécialisé et des services de référencement en collaboration avec d'autres organismes du milieu.

Le couvent Sainte-Émélie, situé dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, accueillera temporairement une halte-chaleur destinée aux personnes en situation d'itinérance. Afin d'assurer la meilleure cohabitation possible dans le secteur, l'équipe d'intervention sociale de l'organisme CAP St-Barnabé est mobilisée pour gérer la ressource.

