Itinérance : Ensemble Montréal réclame un changement de processus

MONTRÉAL, le 12 oct. 2023 /CNW/ - À quelques semaines du dépôt du budget 2024, l'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal appelle l'administration Plante à revoir ses processus et ses investissements pour mieux répondre aux besoins des personnes sans-abri. Ensemble Montréal réclame, entre autres, que la Ville de Montréal double le financement des organismes communautaires et des travailleurs de rue, pour un total de 12 M$ au budget, et qu'elle sorte de la logique saisonnière, qui provoque un sentiment d'urgence sur le terrain.

Pour ce faire, les organismes communautaires doivent être mieux soutenus dans la recherche d'espaces, afin de permettre l'ouverture de ressources d'hébergement pérennes, 24/7 et en nombre suffisant. Une fois trouvés, ces espaces devraient être en priorité adaptés aux femmes. Elles sont de plus en plus nombreuses parmi les sans-abri et plusieurs évitent les refuges mixtes par crainte de violences commises à leur égard. Rappelons qu'une demande en ce sens a également été portée par les partis d'opposition à Québec. Des refuges dédiés exclusivement aux membres de la communauté LGBTQIA2S+, aux membres des communautés autochtone et inuite, ainsi qu'aux individus ayant des besoins spécifiques, devraient également être offerts en priorité.

Ces ressources devraient aussi être déployées en priorité dans les quartiers périphériques, afin de répondre à l'ensemble des besoins aux quatre coins de la métropole et de remédier à la saturation du centre-ville. En outre, il est primordial que chaque déploiement s'accompagne d'outils pour assurer une saine cohabitation et ainsi éviter de répéter les scénarios vécus dans le Village, Milton-Parc et le Quartier chinois.

Enfin, il est crucial que l'administration Plante se fixe des cibles concrètes et mesure la portée de ses actions, plutôt que de déployer des ressources en espérant un coup de chance quant à leur efficacité ; une façon de faire qui a d'ailleurs été critiquée par la Vérificatrice générale dans son rapport annuel 2021. Les résultats devraient être présentés dans une reddition de compte trimestrielle pour que l'administration municipale s'ajuste rapidement aux résultats sur le terrain.

« Les données et les objectifs, c'est capital pour n'importe quelle entreprise en 2023 et la Ville de Montréal n'y fait pas exception. Actuellement, l'administration déploie des ressources sur le terrain, mais elle n'a aucune idée de ce qui fonctionne ou pas. Elle répète la même recette chaque année sans se poser de questions. À un moment donné, il serait temps de faire un exercice d'introspection », déclare le porte-parole de l'Opposition officielle en matière d'itinérance, M. Benoît Langevin.

