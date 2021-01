TORONTO, le 12 janv. 2021 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) protège les consommateurs et maintient la confiance du public envers les services financiers de l'Ontario. L'ARSF avise les consommateurs qu'Islam Mohammad n'est pas titulaire d'un permis l'autorisant à exercer des activités de courtage d'hypothèques en Ontario.

L'ARSF a appris qu'Islam Mohammad exercerait des activités de courtage d'hypothèques en utilisant le numéro de permis M08003806.

L'ARSF encourage les consommateurs à faire preuve de prudence si une personne les contacte prétendant représenter Islam Mohammad. Il est recommandé aux consommateurs de ne pas contracter un prêt hypothécaire par le biais d'Islam Mohammad.

L'ARSF délivre des permis aux maisons de courtage d'hypothèques et aux courtiers et agents en hypothèques afin de protéger la confiance du public envers les services financiers de l'Ontario. Si des consommateurs contractent un prêt hypothécaire par l'intermédiaire d'une personne ou d'une société qui n'est pas titulaire d'un permis délivré par l'ARSF, ils ne sont pas protégés par la Loi sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques et ses règlements qui régissent les maisons de courtage, les courtiers et les agents titulaires d'un permis de l'Ontario.

Les consommateurs sont également encouragés à consulter le registre public pour vérifier s'ils font affaire à un courtier en hypothèques, à un agent en hypothèques, à une maison de courtage d'hypothèques ou à un administrateur titulaire d'un permis.

L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) continue de travailler avec les secteurs qu'elle réglemente pour assurer la sécurité financière, l'équité et des choix pour les consommateurs et les membres. Pour en savoir plus, consultez https://www.fsrao.ca/fr.

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Renseignements: Renseignements pour le public : [email protected]; Renseignements pour les médias : Malon Edwards, Agent principal des communications, Tél. cell. : 647 296-5479, Courriel : [email protected]

