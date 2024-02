BARCELONE, Espagne, le 2 févr. 2024 /CNW/ - Du 30 janvier au 2 février, la ville de Barcelone, en Espagne, a vécu au rythme de l'événement mondial de l'industrie de l'affichage : l'exposition ISE. Unilumin a présenté ses plus récentes réalisations technologiques, y compris les produits COB 8K, de nombreux nouveaux produits et divers scénarios d'application de Metasight.

Produit de pointe COB 8K

Produit de pointe COB 8K (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.) Production virtuelle de réalité augmentée pour diffusion en direct (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.) Prix Inavation 2024 (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

Excellent pour l'intérieur et l'extérieur, les produits de la gamme COB d'Unilumin se distinguent comme l'une des principales caractéristiques du kiosque 3C300. En particulier, le grand écran Upanel Micro 0,7 8K offre une expérience visuelle époustouflante sur le site, avec une profondeur et une richesse des éléments visuels captivant remarquablement l'attention de nombreux visiteurs, ce qui témoigne de la maturité de la technologie d'affichage et d'emballage COB d'Unilumin.

Lancement d'une nouvelle série

L'ambiance du lancement des produits en direct de l'ISE est exaltante. Les dernières innovations d'Unilumin, les produits Upanel AM1.2-F, Utile MCOB, UTV SC et l'écran à double face UslimS2.5 ont fait leur première apparition, démontrant les technologies et les forces les plus récentes d'Unilumin et révélant le grand potentiel commercial sous-jacent à leurs caractéristiques clés fascinantes.

Solutions Metasight pour des scénarios multiples

Le décor est planté avec l'UpadⅣ1.9 Pro, qui offre un taux de rafraîchissement ultra-élevé de 15 360 Hz et un effet de prise de vue haut de gamme, intégrant parfaitement SPIRIT Robotics, des données de suivi de pointe et la solution innovante BACKGROUND pour offrir un contenu 3D en temps réel et en réalité augmentée époustouflant. Le contenu immersif, conçu et fabriqué avec soin par DreamCorp Crea-tech studio, est non seulement visuellement captivant, mais aussi entièrement personnalisable et automatisé. Grâce au système convivial de MultiCAM, même les nouveaux utilisateurs de la technologie vidéo peuvent l'utiliser sans effort.

La solution d'éducation intelligente offre une toute nouvelle expérience visuelle en classe aux visiteurs sur place. La série tout-en-un UTV SC associée à un tableau tactile interactif montre une grande commodité et une grande efficacité que le processus d'enseignement peut atteindre avec un soutien visuel optimisé.

Avec un écran HD fonctionnant avec la technologie MIP et une cohérence d'image ultra-élevée, le cinéma numérique, qui s'appuie sur le déploiement du produit Utile MCOB, propose un scénario de cinéma immersif aux visiteurs.

La solution de radiodiffusion avancée d'Unilumin témoigne de son excellence dans le domaine des communications médiatiques. En adoptant les écrans professionnels Uslim S2, UpanelSⅡ1.2, et ULWⅢ(Utile Series), la solution offre des images haute définition avec une expérience de visualisation fluide.

La série extérieure Usurface USK COB d'Unilumin a remporté le prix Inavation 2024, en tant que meilleur produit d'affichage numérique.

Unilumin continuera d'explorer et d'innover pour offrir aux clients mondiaux des solutions et des services Metasight de grande qualité.

