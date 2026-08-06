iScooter lance sa promotion pour la rentrée 2026 avec des offres exclusives sur ses solutions de mobilité urbaine

NEW YORK, le 6 août 2026 /CNW/ -- Alors que les élèves se préparent pour la nouvelle année scolaire, iScooter, un innovateur dédié aux solutions de transport personnel, a annoncé sa promotion pour la rentrée scolaire 2026, qui se déroulera du 10 août au 23 septembre 2026, pour le marché nord-américain. La campagne de 45 jours propose des prix promotionnels à durée limitée, des économies sur les offres groupées et des rabais exclusifs aux étudiants, offrant ainsi des options de mobilité plus souples pour les déplacements sur de courtes distances.

Promotion de iScooter pour la rentrée 2026 – Des trottinettes électriques abordables pour les étudiants et les navetteurs quotidiens aux États-Unis et au Canada.

La rentrée scolaire suscite souvent une demande renouvelée en matière de transport pratique, les déplacements quotidiens entre les campus, les dortoirs, les salles de classe et les communautés avoisinantes faisant partie de la routine quotidienne. Alors que les villes continuent d'explorer des options de mobilité plus flexibles, les trottinettes électriques offrent une solution de rechange pour les déplacements sur de courtes distances, en complément des transports en commun, de la marche et de l'automobile.

Grâce à une gamme de produits diversifiée, la campagne saisonnière de iScooter répond à différents besoins de déplacement, qu'il s'agisse des trajets quotidiens en milieu urbain ou de conditions de déplacement plus exigeantes. La trottinette électrique i8M, la trottinette électrique pliable i9M et la trottinette électrique i10 Commuter 650W sont conçues pour les étudiants et les citadins à la recherche de solutions pratiques pour leurs déplacements quotidiens, offrant un équilibre entre portabilité, commodité et performance. Pour les conducteurs adultes à la recherche d'une puissance supérieure et d'une adaptabilité accrue dans différentes conditions routières, le moteur de 1200 W de la trottinette électrique iF1 pour adultes offre une option conçue pour les environnements de déplacement plus difficiles.

Pendant la campagne, plusieurs modèles seront proposés avec des rabais d'une durée limitée. Le modèle i8M fera l'objet d'une offre promotionnelle de trois jours, permettant des économies de 39 % par rapport à son prix initial. Les modèles i9M, i10 et iF1 bénéficieront chacun de promotions d'une durée limitée de sept jours, offrant des économies respectives de 35 %, 32 % et 32 %. Les achats admissibles effectués pendant ces périodes promotionnelles recevront également cinq fois plus de points d'adhésion standard, ce qui ajoutera de la valeur pour les clients participants.

En plus des rabais individuels sur les produits, iScooter offre des économies supplémentaires. Les clients qui achètent deux trottinettes peuvent bénéficier d'un rabais de 10 %, tandis que ceux qui en achètent trois peuvent profiter d'un rabais de 15 %. Les ensembles trottinette + casque + cadenas bénéficient d'une réduction instantanée de 50 $. Les étudiants vérifiés utilisant des adresses électroniques avec le domaine .edu admissibles peuvent bénéficier d'un rabais supplémentaire de 5 %, et les nouveaux clients peuvent profiter d'un rabais de 10 $ sur leur première commande.

À propos de iScooter

Créée en 2015, la marque iScooter développe des solutions de mobilité individuelle intelligentes et durables qui apportent une réponse aux problèmes de congestion urbaine et aux défis environnementaux. Plébiscitée dans plus de 30 pays, la marque propose des solutions de mobilité intuitives zéro émission grâce à un design innovant et à des fonctionnalités axées sur l'utilisateur qui permettent des trajets quotidiens plus propres et plus efficaces pour une expérience de déplacement modulable au quotidien.

Pour en savoir plus :

Site internet pour les États-Unis : https://www.iscooterglobal.com/

Site internet pour le Canada : https://iscooter.ca/

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SOURCE iScooter

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