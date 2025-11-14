NEW YORK, le 14 nov. 2025 /CNW/ -- Dans un effort continu pour promouvoir la mobilité urbaine durable et exprimer sa gratitude à ses utilisateurs, iScooter lance sa campagne annuelle du Vendredi fou et du Cyberlundi (BFCM) du 14 novembre au 1 décembre, invitant plus d'usagers à vivre la joie du développement durable, mobilité intelligente. En offrant les meilleures trottinettes électriques avec des forfaits exclusifs, iScooter vise à rendre les déplacements écologiques accessibles et inspirants.

Les 28 novembre et 1 décembre, iScooter lancera des ventes flash à durée limitée couvrant plusieurs trottinettes électriques pour adultes, aidant les cyclistes à répondre à leur souhait d'adopter des déplacements plus écologiques.

Conçu pour les navetteurs urbains, l'i9M combine style et commodité grâce à sa conception pliable et à son cadre léger. Cette trottinette électrique pliable facilite la navigation dans les rues achalandées, l'entreposage rapide dans les bureaux ou les transports en commun et réduit l'impact environnemental grâce aux déplacements écologiques. Il sera offert à un prix de vente éclair spécial de 265,99 $ (au départ 359,99 $).

Les amateurs d'aventure trouveront l'iX3 particulièrement attrayant, conçu pour s'attaquer à des terrains variés avec une suspension renforcée, des pneus optimisés par la traction et un confort ergonomique, offrant stabilité et contrôle même sur des pistes inégales ou des pistes de fin de semaine. Les cyclistes peuvent profiter d'une combinaison de sécurité, de polyvalence et de confort, ce qui rend l'exploration tout-terrain accessible sans compromettre la convivialité quotidienne. Le modèle sera offert à un tarif spécial de 460,99 $ (au départ 699,99 $).

Pour les jeunes cyclistes, la trottinette électrique iScooter iK3 offre une expérience amusante et sécuritaire avec son moteur de 150 W et son écran DEL intuitif, conçu pour les enfants de 6 à 14 ans. Parfait comme cadeau de Noël ultime, l'iK3 est disponible pendant la période promotionnelle pour seulement 132,99 $ (à l'origine 299,99 $), ce qui allie abordabilité et enthousiasme.

Au-delà des rabais sur les produits, iScooter a amélioré son programme de récompenses pour redonner à sa communauté en pleine croissance. Les acheteurs peuvent maintenant profiter d'économies supplémentaires : achetez deux articles pour obtenir un rabais de 10 % ou en achetez trois pour obtenir un rabais supplémentaire de 15 %. De plus, les acheteurs de l'ensemble iX7 Pro + iX5S peuvent choisir un verrou ou un support téléphonique gratuit.

Tout au long de la campagne, tous les achats sur le site donneront droit à deux points, ce qui permettra aux clients d'accumuler des récompenses plus rapidement que jamais. Ces points peuvent être échangés contre des accessoires pratiques comme des serrures, des porte-téléphones ou des bons de réduction, ce qui ajoute encore plus de valeur à chaque achat.

