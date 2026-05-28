LOS ANGELES, le 28 mai 2026 /CNW/ - iScooter, un innovateur dédié aux solutions de transport personnel, annonce aujourd'hui le lancement de ses promotions du 11e anniversaire. Du 1er au 17 juin, les trottineurs américains ont accès à des offres spéciales sur le site officiel de la marque, y compris des conditions spéciales de prévente de nouveau produit, des économies échelonnées, cinq fois plus de points pour les membres et une garantie de protection de prix de 30 jours sur certains produits. Cet événement souligne l'engagement d'iScooter à fournir des solutions de transport écologiques de grande valeur aux passionnés du monde entier.

iScooter 11th Anniversary Sale

Les meilleurs choix pour chaque utilisateur

En plus de ce lancement, iScooter présente ses modèles les plus vendus :

la trottinette pliable i9m : idéale pour les déplacements quotidiens en ville, ce modèle pliable léger et compact renforce la portabilité.

: idéale pour les déplacements quotidiens en ville, ce modèle pliable léger et compact renforce la portabilité. la trottinette électrique tout-terrain iF1 : équipé d'un moteur de 1 200 W, ce modèle offre des performances tout-terrain exceptionnelles adaptées aux utilisateurs adultes.

: équipé d'un moteur de 1 200 W, ce modèle offre des performances tout-terrain exceptionnelles adaptées aux utilisateurs adultes. la trottinette électrique urbaine i10 : équipée d'un moteur puissant de 650 W, l'i10 offre un excellent équilibre entre performance, confort et praticité pour les déplacements quotidiens. Avec son design moderne et sa conduite fluide, elle constitue un choix idéal pour les trajets urbains et les déplacements de courte distance.

Avantages exclusifs à l'anniversaire

Les clients peuvent maximiser leurs économies grâce à :

des rabais échelonnés : profitez de réductions par palier sur vos achats (accessoires exclus), ce qui encourage l'achat de plusieurs articles pour la famille et les amis.

cinq fois plus de points pour les membres : obtenez des cinq fois plus de points du 1er au 17 juin. Les points peuvent être échangés contre des coupons ou des accessoires originaux.

Programme « Refer & Reward » : invitez vos amis et vos proches à faire des achats pour recevoir chacun un bon d'achat de 50 $. Cet avantage reste valide au-delà de la période anniversaire.

Programme « Refer & Reward » : invitez vos amis et vos proches à faire des achats pour recevoir chacun un bon d'achat de 50 $. Cet avantage reste valide au-delà de la période anniversaire.

Depuis des années, iScooter se consacre à rendre les transports personnels plus intelligents, plus écologiques et plus accessibles. Ce 11e anniversaire est aussi un remerciement authentique à la communauté mondiale de l'entreprise, qui vise à réduire l'obstacle à la mobilité électrique de grande qualité grâce à des réductions de prix importantes et à des avantages exclusifs.

Pour en savoir plus, veuillez consulter :

Site web (États-Unis) : https://www.iscooterglobal.com/

Site Web (Canada) : https://iscooter.ca/

Facebook : https://www.facebook.com/iscooter.fans

Groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/iscootercommunity

Instagram : https://www.instagram.com/iscooter.us/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2987749/iScooter_11th_Anniversary_Sale.jpg

SOURCE iScooter

CONTACT : LiJolie, [email protected], +86 18278527567