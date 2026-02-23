NEW YORK, le 23 février 2026 /CNW/ -- iScooter, un innovateur dédié aux solutions de transport personnel, a lancé sa campagne Spring Sale electric scooter aux États-Unis et au Canada, du 27 février au 26 mars 2026, alors que le temps plus chaud stimule une demande renouvelée de mobilité efficace et à faible émission de carbone sur les campus et dans les environnements urbains.

Les étudiants et les jeunes professionnels sont de plus en plus à la recherche de solutions pratiques pour les déplacements sur de courtes distances alors que le printemps arrive et que les activités en plein air reprennent. Les trottinettes électriques sont une option populaire pour combler l'écart du « dernier kilomètre » entre les arrêts de transport collectif, les campus et les lieux de travail. La promotion printanière d'IScooter met en avant une gamme de modèles de trottinettes électriques urbaines et tout-terrain conçus pour les trajets quotidiens et les explorations saisonnières.

La trottinette électrique pliable i9M est une solution légère pour les déplacements quotidiens. Équipé d'un moteur de 500 W et d'une autonomie de 25 kilomètres, son design pliable facilite son transport et son rangement dans les dortoirs ou les bureaux. Des pneus antidérapants et un système de double freinage améliorent la sécurité de conduite. Dans le cadre de la promotion, les clients qui achètent l'i9M recevront gratuitement un casque ou un cadenas à vélo.

Pour les usagers à la recherche d'une plus grande efficacité dans les déplacements en ville, la trotinette électrique iScooter i10 Commuter est dotée d'un moteur de 650 W, d'une autonomie allant jusqu'à 45 kilomètres (28 milles) et est capable d'atteindre une vitesse de pointe de 25 mph, constituant ainsi une option stable et efficace de trottinette électrique à ressort pour les déplacements urbains.

Les amateurs des activités en plein air pourront explorer au-delà des rues pavées grâce à la trottinette électrique tout terrain iX7 Pro, qui dispose d'une puissance de pointe de 2 000 W, des pneus tout-terrain de 10 pouces, d'une autonomie maximale de 50 milles et d'une vitesse maximale de 21 mph. L'assistance tout terrain intelligente et le régulateur de vitesse assurent une conduite en toute confiance sur divers terrains.

La promotion printanière d'iScooter ne s'applique qu'aux modèles en vedette. Les clients profitent d'un rabais de 5 % sur le premier article, de 10 % sur le deuxième article et de 15 % à partir du troisième article. Les rabais ne peuvent pas être combinés. Les étudiants peuvent obtenir une réduction supplémentaire de 5 % en vérifiant une adresse courriel .edu valide. Les membres obtiennent le triple des points de récompense ; les membres et les participants reçoivent 20 $ US et les points sont échangeables contre des accessoires. De plus, un code de rabais exclusif, HGA3, offre un rabais supplémentaire de 3 %.

iScooter offre des solutions de mobilité accessibles et écologiques conçues pour faciliter les déplacements quotidiens et réduire l'impact environnemental. Grâce à sa campagne printanière, la marque entend encourager davantage de conducteurs à adopter un mode de transport efficace et à faibles émissions dans le cadre de leur routine quotidienne.

Informations complémentaires :

Site web : https://iscooter.ca/

Facebook : https://www.facebook.com/iscooter.fans

Groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/iscootercommunity

Instagram : https://www.instagram.com/iscooter.us

YouTube : https://www.youtube.com/@iScooter/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2903810/iScooter_Spring_Sale.jpg

SOURCE iScooter

CONTACT : [email protected]