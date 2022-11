Isabelle Poulet et Denis Lamothe nommés adjoints gouvernementaux du ministre Jean Boulet

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, est heureux de présenter aujourd'hui ses adjoints gouvernementaux, nommés par le premier ministre du Québec, M. François Legault. Rappelons que les adjoints gouvernementaux ont tous la responsabilité de prêter main-forte aux ministres dans l'exercice de leurs fonctions et qu'ils joueront un rôle important dans la poursuite des objectifs gouvernementaux.

Isabelle Poulet, députée de Laporte, est nommée adjointe gouvernementale au Travail. Forte d'une solide expérience de la scène politique municipale, elle se verra attribuer des responsabilités liées à l'équité salariale.

Denis Lamothe, député d'Ungava, est nommé adjoint gouvernemental du ministre responsable de la région du Nord-du-Québec. À ce titre, il représentera les intérêts de sa région auprès du ministre qui en est responsable. M. Lamothe sera un conseiller privilégié et veillera à l'avancement des dossiers régionaux en plus d'assurer une présence active dans la région.

Citations :

« Les défis à relever dans l'exercice de mes fonctions ministérielles sont nombreux. C'est pourquoi je me réjouis de pouvoir bénéficier de l'appui de personnes d'expérience et de qualité comme Mme Poulet et M. Lamothe. Nous allons travailler dans un esprit de collaboration et de collégialité dans l'intérêt de l'ensemble des Québécois et des Québécoises. »

Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

« Je suis déterminée à atteindre les objectifs qui me seront donnés par M. Boulet. L'équité salariale est un enjeu important qui présente encore du travail à réaliser, en accord avec l'évolution de la société. Ce que mon expérience m'a appris, c'est que l'on gagne toujours à travailler en équipe! En ce sens, j'ai bien l'intention de contribuer à son avancement et à collaborer étroitement avec les différents partenaires clés dans ce dossier. »

Isabelle Poulet, députée de Laporte, adjointe gouvernementale au Travail

« Je suis très heureux de pouvoir soutenir le ministre Boulet dans ses responsabilités de ministre responsable de la région du Nord-du-Québec. Je suis convaincu qu'avec l'équipe en place, nous saurons soutenir de façon positive les initiatives de développement économique de la région du Nord-du-Québec. »

Denis Lamothe, député d'Ungava, adjoint parlementaire à la Sécurité publique, adjoint gouvernemental du ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

