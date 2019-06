Isabelle Melançon demande un état de situation du patrimoine bâti à risque

QUÉBEC, le 27 juin 2019 /CNW Telbec/ - La démolition de l'église Saint-Cœur-de-Marie, située au centre-ville de Québec, pousse la députée de Verdun et porte-parole libérale en matière de culture et de communication, Mme Isabelle Melançon, à demander à la ministre de la Culture et des Communications et responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, un état de situation du patrimoine bâti à risque, pour toutes les régions du Québec.

Mme Melançon croit qu'un état de situation permettra d'avoir une meilleure vue d'ensemble du patrimoine bâti afin de mieux le protéger et d'éviter un cas semblable à celui de l'église Saint-Cœur-de-Marie.

« La démolition de l'église Saint-Cœur-de-Marie après des années de conflits et de débats judiciaires me désole et illustre la problématique des démolitions par abandon, ce qui est notamment le cas de plusieurs bâtiments d'intérêt patrimonial. C'est pourquoi je demande à la ministre Roy, dans un esprit de travail constructif, un état de situation du patrimoine bâti à risque. Mme Roy avait promis d'agir en matière de protection du patrimoine, aujourd'hui, je lui propose de passer de la parole aux actes. Notre patrimoine, c'est notre histoire, il est essentiel de le protéger! »

Isabelle Melançon, députée de Verdun et porte-parole libérale en matière de culture et de communication

