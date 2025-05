Isabelle Dessureault nommée présidente et cheffe de la direction de la Chambre

MONTRÉAL, le 15 mai 2025 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain annonce la nomination de madame Isabelle Dessureault au poste de présidente et cheffe de la direction. Madame Dessureault entrera en poste le 12 juin prochain.

« Au nom du conseil d'administration, je suis heureux d'annoncer la nomination d'Isabelle Dessureault à titre de prochaine présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Isabelle possède un parcours impressionnant dans le monde des affaires et comme diplomate en Europe et aux États-Unis où, au cours des six dernières années, elle s'est employée à soutenir le développement des entreprises du Québec à l'international. Dirigeante dynamique, innovante et hautement respectée, elle s'est imposée comme une candidate de choix pour diriger la Chambre et continuer à faire avancer les intérêts de ses membres », a déclaré Philippe Johnson, président du conseil d'administration de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Face à un contexte économique difficile, la Chambre devra accroître encore davantage son influence dans la promotion et la défense de la communauté d'affaires montréalaise en s'assurant de demeurer une interlocutrice incontournable pour la prospérité de la métropole. Grâce à son expérience diversifiée, à sa grande connaissance de la dynamique économique ainsi qu'à sa capacité reconnue à obtenir des résultats, Isabelle a toute la confiance du conseil pour mener le prochain chapitre de l'organisation. Aussi, je profite de l'occasion pour remercier à nouveau Michel Leblanc pour sa contribution exceptionnelle à la Chambre, à ses membres ainsi qu'à la vitalité de la communauté d'affaires de Montréal au cours des 16 dernières années », a poursuivi Philippe Johnson.

« C'est avec humilité et un profond sentiment d'élan que j'accepte ce mandat à la tête d'une institution forte de plus de 200 ans d'histoire. La Chambre est un indispensable pilier du développement économique du grand Montréal et je suis prête à rassembler et à propulser », a affirmé Isabelle Dessureault.

« Je vois la Chambre comme une fière locomotive de tête de notre métropole. Avec l'équipe en place, je veux redoubler d'efforts pour donner davantage de valeur à l'ensemble de nos membres tout en générant toujours plus d'impact pour notre communauté. Forte de mon expérience et animée par une ambition collective de prospérité et de résilience, je porterai haut et fort la voix du milieu des affaires de la grande région métropolitaine. Je travaillerai sans relâche à vos côtés pour qu'ensemble nous surmontions les défis qui se présenteront à nous », a ajouté Isabelle Dessureault.

Madame Dessureault est présentement en poste à titre de Déléguée du Québec à Miami. Auparavant, elle a exercé des fonctions de direction notamment au sein de la firme NATIONAL, chez Vidéotron et chez Québecor. Titulaire d'un MBA de la John Molson School of Business de l'Université Concordia et d'un baccalauréat en administration des affaires de l'UQAM, elle poursuit actuellement des études en relations internationales à l'Université Harvard.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de près de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses spécialistes, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Bluesky : @chambremontreal.bsky.social

X : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Valérie Vézina, Cheffe de cabinet et Directrice, Communications, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514 814-0143, [email protected]