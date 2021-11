Située en plein cœur du quartier historique de Rome, sur la très célèbre artère Via Veneto, et à quelques pas du magnifique parc Villa Borghèse, de la Piazza Barberini, de la Fontaine de Trevi et de la place d'Espagne, le Nobu Hotel Roma occupe deux immeubles du XIXe siècle qui ont été réunis pour créer un véritable chef-d'œuvre d'architecture moderne qui honore le grand passé historique de la ville. Combinant un hôtel luxueux et des espaces de vie énergisants, Nobu Hotel Roma abritera 122 chambres et suites, dont une suite Nobu de 500 m2, une spectaculaire terrasse sur toit végétalisé, des espaces de réunion intérieurs et extérieurs, un spa urbain à service complet, un centre de conditionnement physique à la fine pointe de la technologie, un restaurant Nobu offrant le service aux chambres en tout temps et un salon-bar exclusif qui offrira de la musique de calibre mondial. Nobu Hotel and Restaurant Roma mettra l'accent sur l'expérience client grâce à une approche écologique et durable.

Carlo Acampora, président et chef de la direction du Grand Hotel Via Veneto a affirmé que « l'incroyable dévouement de Matsuhisa Nobu, la passion de Meir Teper, la vision de Robert De Niro et son amour sans borne pour l'Italie, combinés au leadership extraordinaire de Trevor Horwell et de Struan McKenzie, et l'expertise de toute l'équipe de direction feront de ce lancement un événement passionnant et unique dans l'industrie hôtelière mondiale. Je suis profondément honoré d'avoir Matsuhisa Nobu comme partenaire parce que nous partageons les mêmes valeurs de qualité, de service et d'excellence. Et ici, aujourd'hui, je ne peux cacher mon amour pour le Japon et pour sa culture d'hospitalité exceptionnelle. Je suis donc très heureux d'avoir ouvert la voie au premier hôtel Nobu en Italie, dans la Ville éternelle. L'expérience extraordinaire que Nobu Roma offrira est ce dont les Romains et les touristes internationaux ont grandement besoin, et nous sommes tous conscients de la grande responsabilité qui nous attend à l'égard de nos futurs hôtes. »

Nobu Matsuhisa, Robert De Niro et Meir Teper ont déclaré que « Rome est la plaque tournante gastronomique du monde et l'endroit idéal pour la marque Nobu. Nous sommes heureux de nous associer à Carlo Acampora dans le cadre de ce projet passionnant et d'offrir la célèbre cuisine Nobu aux résidents de Rome ainsi qu'aux visiteurs du monde entier. Nous partageons de nombreuses valeurs avec Carlo Acampora, surtout en ce qui concerne l'importance de l'hospitalité. Rome présente un mélange extraordinaire de haute culture, d'arts, de mode et d'architecture historique. Nous sommes donc honorés de pouvoir faire partie de la Ville éternelle grâce à ce lancement palpitant. »

Trevor Horwell, chef de la direction de Nobu Hospitality, a fait remarquer que « les partenariats et les relations durables prennent du temps à se former et nécessitent beaucoup d'efforts et, aujourd'hui, notre persévérance porte ses fruits. Sur le plan personnel, je suis très fier et ravi de notre nouvelle alliance avec Carlo Acampora. Non seulement ses philosophies et ses valeurs correspondent étroitement aux nôtres, mais nous partageons les mêmes rêves et aspirations de créer quelque chose d'extraordinaire qui laissera une empreinte positive sur l'ensemble de la communauté de Rome. »

