L'événement phare d'exploration de carrière qui rejoindra prêt de 450 000 jeunes au Canada

TORONTO, le 1er nov. 2023 /CNW/ - La Commission des étudiants du Canada (CÉC), en partenariat avec Objectif avenir RBC, est fière de présenter l'événement phare d'exploration de carrières pour les jeunes au Canada, Invitons nos jeunes au travailMC (INJT), qui aura lieu le 1er novembre 2023. Avec 450 000 élèves préinscrits, l'événement de cette année s'engage en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion avec le thème "Tout le monde a sa place ici".

INJT 2023 propose un mélange de programmes en personne et en ligne, réunissant des milliers d'élèves, de familles, de personnel scolaire et de milieux de travail d'un océan à l'autre dans une occasion unique d'explorer le monde du travail. L'expérience INJT est devenue une partie essentielle du curriculum éducatif canadien, donnant aux élèves une occasion inestimable d'explorer diverses carrières, industries et environnements de travail, inspirant la prochaine génération à prendre des décisions éclairées sur leur avenir.

L'édition 2023 du programme Invitons nos jeunes au travailMC marque une étape importante puisque la Commission des étudiants du Canada (CÉC) a pris la direction du programme plus tôt cette année. « Nous sommes ravis de perpétuer l'héritage d'invitons nos jeunes au travail et de poursuivre notre partenariat de longue date avec Objectif avenir RBC afin de mettre le programme à la disposition des jeunes de tout le pays », a déclaré Sharif Mahdy, président et directeur général de la CÉC. « Le thème de cette année, "Tout le monde a sa place ici", reflète notre engagement à l'égard de l'inclusion et veille à ce que tous les jeunes du Canada aient l'occasion d'explorer divers cheminements de carrière.»

Grâce à des expériences pratiques et virtuelles sur le lieu de travail et à des discussions qui favorisent la diversité et l'inclusion, INJT présente aux jeunes du Canada les possibilités infinies et les choix de carrière qui s'offrent à eux. Il offre également aux milieux de travail une plateforme leur permettant d'entrer en contact avec la prochaine génération de talents.

Pour faciliter l'organisation d'activités INJT sur les lieux de travail et dans les écoles, la CÉC met à la disposition du personnel enseignant, des familles et des milieux de travail des guides de ressources complets. Ces guides comprennent des ressources interactives, des programmes et des activités adaptés aux expériences en personne et virtuelles.

Le 1er novembre, la CÉC donnera le coup d'envoi de la journée avec la session de lancement préenregistrée « Tout le monde a sa place ici ». D'autres ressources seront disponibles, notamment six sessions thématiques préenregistrées couvrant divers secteurs professionnels. Enfin, les élèves, le personnel enseignant, les milieux de travail et les familles auront la possibilité de participer à une conversation en direct d'un océan à l'autre sur les carrières dans toutes les régions du pays grâce à l'événement "Invitons nos jeunes au travail en direct!". La diffusion comprendra le visionnage partagé de sessions préenregistrées mettant en lumière des secteurs de carrière spécifiques, ainsi que la diffusion en direct de guides de carrière représentant diverses expériences et formations, et qui répondront aux questions des élèves.

« Il s'agit d'une tradition dont les gens se souviennent », dit Mark Beckles, vice-président, Impact social et innovation, RBC. « Grâce à Objectif avenir RBC, la Fondation RBC et la Commission des étudiants du Canada offrent à des milliers de jeunes la possibilité d'explorer des options de carrière uniques. »

D'autres commanditaires de la journée INJT incluent NGen, McKesson Canada, CIBC Mellon, Expérience internationale Canada, PLUM et Shad Canada.

Pour en apprendre davantage et rester à l'affût des développements, ressources, et opportunités, visitez

https://www.studentscommission.ca/fr/take-our-kids-to-work

Pour en apprendre davantage sur Objectif avenir RBC, visitez https://www.rbc.com/fr/objectif-avenir/

Pour toutes questions ou besoins d'accessibilité, communiquez avec la CÉC via [email protected] .

Présenté par la Commission des étudiants du Canada, une organisation caritative nationale qui travaille avec d'autres pour s'assurer que la voix des jeunes est entendue et valorisée afin que leurs idées pour s'améliorer, améliorer leurs pairs et leurs communautés soient mises en œuvre. Le programme INJT de la Commission des étudiants du Canada s'inscrit dans la mission et les programmes nationaux de l'organisation, soulignant que la diversité des expériences des jeunes est essentielle à l'obtention de meilleurs résultats et constitue le fil conducteur de toutes ses initiatives.

Renseignements: Demandes des médias: Florence Bergeron, Directrice adjointe à la mobilisation des connaissances, Commission des Étudiants du Canada (CEC), [email protected], 581-990-4118