La CÉC souligne l'anniversaire de son Centre d'excellence pour l'engagement des jeunes en organisant l'événement À Contre-Courant à Toronto

TORONTO, le 14 mai 2025 /CNW/ - La Commission des élèves du Canada (CÉC) marque aujourd'hui une étape importante en organisant l'événement À contre-courant : Échange de connaissances, un événement organisé par des jeunes à la Bibliothèque de référence de Toronto pour célébrer les 25 ans du Centre d'excellence pour l'engagement des jeunes. Plus de 150 jeunes et adultes alliés du gouvernement, de l'éducation, d'organismes sans but lucratif et de groupes d'affaires se réuniront pour rendre hommage à l'impact national du Centre et pour envisager l'avenir du leadership des jeunes au Canada.

Fondé sur la conviction qu'un changement social significatif se produit lorsque les jeunes sont soutenus à tous les niveaux, À contre-courant explorera le leadership des jeunes sous l'angle des obstacles à l'engagement, des approches culturelles et du mentorat - en soulignant comment les jeunes peuvent façonner les décisions et les systèmes lorsqu'on leur donne de véritables occasions de diriger.

« Il y a vingt-cinq ans, nous avons entrepris de créer un espace où les voix des jeunes ne seraient pas seulement entendues, mais contribueraient à façonner la croissance du Canada », a déclaré Sharif Mahdy, président directeur général de la CÉC. « Cet événement célèbre cette pérennité et se tourne vers l'avenir, à un moment où la voix des jeunes n'a jamais été aussi nécessaire. »

Fondée en 1991, la Commission des élèves du Canada est une organisation caritative nationale qui rassemble les générations pour s'assurer que les voix des jeunes sont entendues, valorisées et prises en compte. En 2000, la CÉC a lancé son Centre d'excellence pour l'engagement des jeunes, une initiative dédiée au renforcement du leadership des jeunes et à l'intégration de leur voix dans les programmes et les politiques nationales. Sur les quatre premiers centres consacrés au bien-être des jeunes, c'est le seul qui soit encore en activité aujourd'hui.

En 25 ans, le Centre est devenu un pôle de confiance en matière de recherche, de collaboration et de leadership. Il travaille avec les gouvernements, les entreprises, les écoles et les communautés pour créer des programmes et des politiques axés sur les jeunes. À l'heure où les chercheurs, les responsables politiques et les prestataires de services s'intéressent de plus en plus à l'engagement des jeunes, le rôle du Centre n'a jamais été aussi pertinent. Ses ressources largement utilisées, C'est Quoi L'engagement Des Jeunes? et www.youthwhothrive.ca , aident à guider des stratégies et des programmes efficaces et axés sur les jeunes dans tout le Canada.

« Les jeunes apportent des idées et des expériences vécues qui sont non seulement valables, mais vitales », déclare Heather Lawford, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en développement des jeunes et codirectrice académique du Centre d'excellence pour l'engagement des jeunes. « Les institutions sont plus fortes lorsqu'elles invitent les jeunes à la table et les écoutent vraiment. »

Le Centre a publié des études évaluées par des pairs, co-développé le principal modèle d'engagement des jeunes au Canada et établi des partenariats avec des centaines d'organisations et tous les niveaux de gouvernement. Son travail continue de façonner des cadres nationaux pour soutenir les politiques menées par les jeunes, amplifier la voix des jeunes et faire avancer des changements significatifs d'un océan à l'autre.

Parmi ses principales contributions, citons:

Lancement de la première consultation des jeunes au Canada avec Santé Canada en 2000 pour lutter contre le tabagisme

avec Santé en 2000 pour lutter contre le tabagisme Co-auteur de la boîte à outils pour l'engagement des jeunes (2018) avec le Consortium pancanadien conjoint pour la santé en milieu scolaire - toujours utilisée dans les écoles et les organisations de services à la jeunesse à l'échelle nationale

Soutien à la refonte des services de protection de l'enfance du gouvernement de l' Ontario par l'intermédiaire du Residential Services Youth Panel (comité des jeunes des services résidentiels)

par l'intermédiaire du Residential Services Youth Panel (comité des jeunes des services résidentiels) Publication de www.youthwhothrive.ca pour le YMCA et United Way of Greater Toronto et le gouvernement de l' Ontario

et le gouvernement de l' Contribuer à la première politique nationale de la jeunesse du Canada (2019)

L'événement À contre-courant comprend un village du leadership jeunesse qui propose des sessions interactives sur le leadership autochtone, le changement de système, le mentorat et des histoires inédites sur le leadership des jeunes. Le programme rassemble des chercheurs de premier plan, des universitaires et des leaders émergents de tout le pays.

Plus d'informations: https://www.studentscommission.ca/fr/events/againstthecurrent/

À propos de la Commission des élèves du Canada (CÉC):

La CÉC est un organisme caritatif national intergénérationnel qui veille à ce que la voix des jeunes soit entendue, valorisée et prise en compte. Depuis 1991, la CÉC défend l'engagement des jeunes par le biais de partenariats, de recherches et de programmes qui aident les jeunes à apporter des changements positifs et à réussir leur transition vers l'âge adulte. Ses initiatives nationales comprennent Invitons nos jeunes au travail, la conférence #leCanadaquenoussouhaitons et une série de projets menés par des jeunes à travers le pays.

