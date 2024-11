Le plus grand événement d'exploration de carrières pour les jeunes au Canada s'apprête à mobiliser plus de 450 000 élèves

TORONTO, le 6 nov. 2024 /CNW/ - La Commission des élèves du Canada (CÉC), en partenariat avec Objectif avenir RBC, célèbre fièrement aujourd'hui le 30e anniversaire d'Invitons nos jeunes au travail™ (INJT), en faisant participer des élèves de tout le pays à la principale expérience d'exploration de carrière au Canada. S'appuyant sur une participation qui a presque doublé l'an dernier, INJT vise à inspirer plus de 450 000 élèves cette année sur le thème «Repousser les barrières, transformer les communautés.»

INJT 2024 promet un mélange dynamique d'expériences en personne et virtuelles, conçu pour atteindre les élèves à travers le Canada, indépendamment de leur situation géographique ou personnelle. Le programme encourage les élèves à explorer divers parcours professionnels et les incite à devenir des acteurs du changement dans leurs communautés.

« Nous sommes fiers de mener Invitons nos jeunes au travail dans sa 30e année », a déclaré Sharif Mahdy, président-directeur général de la CÉC. « Nous visons à éliminer les obstacles à l'exploration des carrières et à doter chaque jeune des outils et des expériences nécessaires pour envisager les possibilités de carrière qui s'offrent à eux. Notre objectif est d'inciter les jeunes à voir leur potentiel et à réaliser leur rôle dans la transformation des communautés à travers le Canada. »

Cette année, la CÉC est ravie de présenter Invitons nos jeunes au travail - Carrière en direct!, un événement virtuel novateur d'une journée entière qui propose des séances à l'heure avec des invités exclusifs qui mettent en valeur une variété de possibilités de carrière. Cette plateforme accessible complète les expériences locales en personne, en veillant à ce que chaque élève à travers le Canada ait la chance de participer à des conversations en direct sur les carrières, même sans l'accès à un lieu de travail ou au soutien d'un tuteur.

L'édition 2023 d'INJT a atteint une participation record, avec 486 643 élèves, 1 121 lieux de travail, 1 672 éducateurs et 1 898 familles prenant part - ce qui reflète une augmentation de 45 % par rapport à l'année précédente. Alors que la journée INJT célèbre son 30e anniversaire, la CÉC est fière d'être à la tête de ce mouvement national pour la deuxième année consécutive.

La CÉC met à la disposition du personnel enseignant, des familles et des lieux de travail de vastes ressources pour INJT afin de faciliter la mise en œuvre des programmes en personne et virtuels. Ces ressources comprennent des guides, des séances thématiques, du contenu vidéo et des activités disponibles en anglais et en français, assurant ainsi une expérience complète et inclusive pour les participants de toutes les régions du pays.

« RBC s'est engagée à doter la prochaine génération des compétences nécessaires à un avenir prospère - c'est pourquoi nous sommes fiers de soutenir cet événement qui est devenu une référence en matière d'engagement des jeunes au Canada », a déclaré Mark Beckles, vice-président, Impact social et innovation, RBC. « Grâce à Objectif avenir RBC et à notre collaboration avec la CÉC, nous sommes ravis d'inciter des milliers de jeunes à explorer diverses options de carrière alors qu'ils deviennent les leaders de demain. »

Les autres commanditaires d'INJT 2024 sont notamment NGen : Next Generation Manufacturing, CIBC Mellon, Samuel Son and Co, Travail sécuritaire NB, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.

Pour en savoir plus et rester au courant des développements, des ressources et des opportunités, visitez le site studentscommission.ca/fr/events/tokw2024/ .

Si vous avez des questions ou des besoins en matière d'accessibilité, veuillez communiquer avec la CÉC à [email protected].

Commission des élèves du Canada (CÉC)

La CÉC est un organisme de bienfaisance national intergénérationnel qui travaille délibérément avec d'autres pour s'assurer que la voix des jeunes est entendue et valorisée afin que leurs idées pour s'améliorer, améliorer leurs pairs et améliorer leurs communautés soient mises en œuvre. Le CÉC croit en un monde où tous les jeunes font une transition positive vers une vie adulte réussie. L'INJT fait partie intégrante de l'objectif social de la CÉC, en soulignant l'importance de la diversité des expériences des jeunes pour façonner un avenir meilleur.

