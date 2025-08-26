Invitation - Séance d'information technique sur les chantiers majeurs de la région métropolitaine de Montréal

MONTRÉAL, le 26 août 2025 /CNW/ - Les partenaires de Mobilité Montréal invitent les représentants des médias à la séance d'information technique portant sur les chantiers routiers majeurs prévus dans la région métropolitaine de Montréal durant l'automne 2025.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le mercredi 27 août 2025



HEURE : 10 h 30



LIEU : Salle de presse : salle 4.130

500, boul. René-Lévesque Ouest, 4e étage

Montréal (Québec) H2Z 1W7

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724