Invitation - Réprésentation des pièces Peanuts et Gênes 01 de Fausto Paravidino au Conservatoire d'art dramatique de Québec

QUÉBEC, le 24 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Du 15 au 20 octobre prochain, le Conservatoire d'art dramatique de Québec (CADQ) invite la population au Théâtre du Conservatoire pour la première production devant public de ses étudiants de dernière année en Jeu et en Scénographie, qui présenteront les pièces Peanuts et Gênes 01 du dramaturge italien Fausto Paravidino dans une mise en scène d'Olivier Lépine. Ces pièces dénoncent les débordements inévitables des manifestations populaires. Elles illustrent l'urgence et la violence qui hypothèquent toute une ville. Elles soulèvent aussi ce questionnement : l'instauration d'un climat de peur par les autorités est-elle vraiment bénéfique pour la sécurité publique ?

Peanuts et Gênes 01, de Fausto Paradivino, présentées par les élèves de dernière année du Conservatoire d'art dramatique de Québec, au Théâtre du Conservatoire du 15 au 20 octobre 2019 | Mise en scène d'Olivier Lépine (Groupe CNW/Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec)

« Ces œuvres de Paravidino - Peanuts, une pièce métaphorique, et Gênes 01, de l'ordre du reportage - sont toutes deux chargées d'une tension qui prend son origine au même endroit, soit les débordements du G8 de 2001 à Gênes, dernier sommet tenu dans un grand centre urbain, qui en ont inspiré les textes. Le contexte qui sera présenté étant tiré d'une réalité encore très près d'événements actuels, j'ai voulu le mettre de l'avant en impliquant les élèves en profondeur. » relate Olivier Lépine, metteur en scène invité et diplômé du CADQ en Jeu en 2005. « La mise en scène les baigne donc dans cette réalité, tant du point de vue de l'oppresseur que de l'opprimé. Chacun y a mis du sien. Ils ont l'âge des personnes dont il est question dans l'œuvre ; ce ne sont plus des personnages, mais des personnes et des événements réels » poursuit-il.

Endossant tour à tour les rôles de narrateurs et de personnages, Stéfanelle Auger, Anne-Virginie Bérubé, Samuel Bouchard, Charles-Antoine Brochu, Lauriane Charbonneau, Paloma De Muylder, Laurence Gagné-Frégeau, Maude Lafond, Myriam Lenfesty, Laurent Marion, Vincent Paquette et Ian Thibault forment la distribution.

Le décor et l'éclairage de Géraldine Rondeau ont été conçus pour s'adapter aux univers des deux pièces ; dévoilant une arrière scène assumée et rappelant à nouveau que le sujet abordé ne relève pas de la fiction. Même chose du côté des costumes d'Alice Poirier qui conserveront un certain anonymat.

Peanuts | Gênes 01 LIEU ET BILLETTERIE : Mise en scène : Olivier Lépine Théâtre du Conservatoire -- du 15 au 19 octobre, 19 h 30 11, rue Saint-Stanislas -- le 20 octobre, 15 h Billets : 15 $ | 8 $ étudiants

Sur réservation seulement au 418 643-9833

À PROPOS DU CONSERVATOIRE D'ART DRAMATIQUE DE QUÉBEC

Le Conservatoire d'art dramatique de Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène fondée en 1958. C'est la seule institution publique à assurer à la fois la formation des interprètes et des concepteurs. Cette école de théâtre à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir -- avant tout le monde -- le formidable talent de ses élèves.

