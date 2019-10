Invitation - Premier concert de l'Orchestre du Conservatoire de musique de Québec pour la saison 2019-2020 : Héritage hongrois

« Le Conservatoire de musique de Québec est fier de célébrer cette année son 75 e anniversaire. Le programme du concert du 8 octobre est fort à propos, pour amorcer la saison, puisque l'orchestre y interprétera notamment les Danses de Galànta , du Hongrois Zoltan Kodaly , une œuvre commandée au début du 20 e siècle pour souligner le 80 e anniversaire de la Société philharmonique de Budapest », relate Louis Dallaire, directeur du Conservatoire de musique de Québec. « Galànta, le village d'enfance du compositeur, est bien connu pour son orchestre Tzigane. Inspirée par ces origines, l'œuvre est empreinte de sonorités de la campagne hongroise et rappelle les danses et les chants traditionnels du pays. Tout ceci invite à la fête ! » affirme-t-il.

Le concert débutera avec la Symphonie no 101 en ré majeur de Joseph Haydn. Composée à la fin 18e siècle pour Johan Peter Salomon, un effet de balancier entre les sections de l'orchestre, dans le premier mouvement, lui a valu le surnom de « L'Horloge ». Sera également interprété un extrait de l'opéra 15 février 1839 de Sacha Lajoie, élève au diplôme d'études supérieures en musique II dans la classe de composition de Yannick Plamondon. Pour cet extrait, l'orchestre sera dirigé par Ïoan Bastarache, élève à la maîtrise en direction d'orchestre de la classe de Gilles Auger. C'est en deuxième partie que l'Orchestre présentera les Danses de Galànta.

Héritage Hongrois,

Avec l'Orchestre du Conservatoire de musique de Québec

sous la direction de Gilles Auger

-- Mardi. 8 octobre | 19 h 30 LIEU ET BILLETS :

Église St-Dominique

175, Grande-Allée Ouest

15 $ | 5 $ étudiants (taxes incluses) | Au Conservatoire et à l'entrée

Renseignements : 418 643-2190

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE QUÉBEC

Le Conservatoire de musique de Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1944. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir -- avant tout le monde -- le formidable talent de ses élèves. conservatoire.gouv.qc.ca

