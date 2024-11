INVITATION MÉDIAS - Dévoilement d'un sondage exclusif sur le phénomène du « pas dans ma cour » lors du Congrès de l'APCHQ

MONTRÉAL, le 19 nov. 2024 /CNW/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) a le plaisir d'inviter les médias à découvrir en exclusivité les résultats d'un sondage Léger réalisé auprès de plus de 1 000 Québécois.e.s sur le phénomène du « pas dans ma cour » . Les résultats apportent des pistes de solutions claires pour répondre à cet enjeu qui limite le développement de projets d'habitation, dans un contexte de crise historique en habitation.

Date : 21 novembre 2024

Heure : 9 h

Lieu* : Le Westin Montréal

270 Rue Saint-Antoine O,

Montréal, QC H2Y 0A3

Les expert.es suivant.es échangeront ensuite sur les résultats :

Adam Mongrain , directeur Habitation, Vivre en Ville

, directeur Habitation, Vivre en Ville Stéphanie Yates, professeure titulaire au Département de communication sociale et publique, Université du Québec à Montréal, spécialiste de l'acceptabilité sociale

Laurence Vincent , présidente, Prével

Collaborons, bâtissons!

Le Congrès de l'APCHQ se déroule les 21 et 22 novembre prochain au Westin Montréal. Afin d'apporter des solutions concrètes à la crise de l'habitation, l'édition 2024 sera sous le thème : Collaborons, bâtissons!

Pour consulter l'ensemble du programme de l'événement, incluant des discussions sur la relation entrepreneur / municipalité, l'état des infrastructures en eau qui limitent le développement, la relation avec Hydro-Québec, et la déconstruction, pour n'en nommer que quelques-uns, c'est ici.

*L'événement se tiendra en personne seulement. Les médias auront la possibilité de poser des questions tout au long de la journée et de réaliser des entrevues sur place avec les porte-paroles de l'APCHQ.

Merci de confirmer votre présence à l'adresse suivante: [email protected]

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) est un organisme privé à but non lucratif qui, à travers son réseau et ses associations régionales, représente et soutient plus de 28 000 entreprises de l'industrie de la construction résidentielle et de la rénovation. Elle est, depuis 1995, l'Association patronale ayant le mandat de négocier la convention collective au nom des employeurs du secteur de la construction résidentielle. L'APCHQ a pour mission d'être une actrice de changement rassembleuse au bénéfice de la société québécoise et agit comme un moteur de développement social et économique par la promotion de la durabilité et de la qualité en habitation.

