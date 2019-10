Invitation - Les étudiantes et étudiants en Jeu du Conservatoire d'art dramatique de Montréal présentent HAMLET de Shakespeare dans une mise en scène de Florent Siaud

« Monter Hamlet au Conservatoire, c'est donner du bonheur aux élèves ! Un bonheur à conquérir, car c'est tout un défi de se colleter avec ce texte aux personnages surdimensionnés. Hamlet fait résonner notre sens de la justice et de la morale, nous qui sommes dans un monde flirtant avec tant d'iniquités et de vérités altérées. » C'est ainsi que le directeur du Conservatoire d'art dramatique de Montréal, Benoît Dagenais, décrit cette première production.

Les finissants Sarya Bazin, Inès Defosse, Thomas Derasp-Verge, Charlotte Desbiens, Jeane Landry-Proulx, William Lapierre, François Laurin, Vincent Paradis-Montplaisir, Clara Prieur, Dominick Rustam Chartrand, Fabrice Y. Senat et Lou Vincent-Desrosiers fouleront la scène devant public pour la toute première fois dans le cadre de leur formation en Jeu au CADM avec Hamlet de William Shakespeare. En attaquant l'un des plus grands textes du répertoire, ceux-ci s'inscrivent dans un héritage théâtral monumental.

« Dans l'imaginaire de Shakespeare, le théâtre ou l'illusion ne constituent pas le simple envers de la vérité et il ne suffit pas de les dissiper pour accéder au vrai. À l'heure où notre propre jeunesse se soulève pour conjurer le scénario d'un effondrement généralisé, il n'est pas anodin que douze finissants portent ici les envolées et les doutes de cette partition fondatrice. Leur jeunesse ne porte pas seulement Shakespeare. Elle nous parle de nous-mêmes, de nos insuffisances », précise Florent Siaud, metteur en scène.

Synopsis

Dans le royaume pourri du Danemark, un roi a été assassiné par son propre frère. Non content de monter sur le trône, l'imposteur se marie avec la Reine, épouse du défunt. Sommé par le spectre de son père de venger ces abominations, le jeune Hamlet sombre dans un comportement étrange qui inquiète la cour : est-il devenu fou ? Trame-t-il un complot compromettant ? Dans cette histoire de famille gangrénée par la faute, les rapports entre les personnages sont traversés par des complexes qui annoncent les fondements de la psychanalyse freudienne.

Hamlet

Auteur : William Shakespeare

Traduction : Pascal Collin

Mise en scène : Florent Siaud

Assistance à la mise en scène : Juliette Dumaine

-- 25 octobre et 28 octobre au 2 novembre | 19 h 30

-- 26 octobre | 15 h

La conception est assurée par Max-Otto Fauteux à la scénographie, Cédric Delorme-Bouchard aux éclairages et aux costumes et Gaspard Philippe au son et à la vidéo.

Lieu et billets

Théâtre Rouge | 4750, avenue Henri-Julien, Montréal

16 $ adulte | 12 $ aînés | 8 $ étudiant | Abonnement : 30 $ pour trois pièces avec la Carte privilège

Billetterie en ligne : cmadq.quebec/billetmontreal | Billetterie du Conservatoire : du mardi au vendredi, de 14 h et 18 h.

Renseignements : 514 873-4031, poste 313

Cartes Privilège

Une carte donnant accès aux 3 pièces interprétées par les finissants du CADM pour seulement 30 $.

Une carte donnant accès aux concerts et événements des deux conservatoires de Montréal au coût de 100 $.

À PROPOS DU CONSERVATOIRE D'ART DRAMATIQUE DE MONTRÉAL

Le Conservatoire d'art dramatique de Montréal est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène fondée en 1954. C'est la seule institution publique qui propose aux acteurs le développement de compétences autant pour le théâtre, que pour le cinéma et pour la télévision. Cette école de théâtre à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique montréalais, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir -- avant tout le monde -- le formidable talent de ses élèves. conservatoire.gouv.qc.ca

