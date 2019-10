Invitation - Lecture publique de Comme une odeur de muscles de Fred Pellerin au Théâtre du Conservatoire d'art dramatique de Québec

QUÉBEC, le 22 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les 9 et 10 novembre prochains, le Conservatoire d'art dramatique de Québec (CADQ) invite la population au Théâtre du Conservatoire pour la lecture devant public par ses étudiantes et étudiants de deuxième année en jeu, qui présenteront le texte Comme une odeur de muscles du conteur Fred Pellerin, sous la direction de Fédérique Bradet, diplômée du CADQ en 2007. Un texte qui nous transporte dans l'univers romancé des villageois de Saint-Élie-de-Caxton et de son fameux homme fort, Ésimésac.

« Le parcours du Conservatoire pousse les élèves à explorer la langue à travers une multitude d'approches. Avec Fred Pellerin, c'est ludique et poétique à la fois ! » relate Jacques Leblanc, directeur du CADQ. « Fred Pellerin manie la langue française avec une agilité épatante et un plaisir contagieux. À notre tour, par amour des mots et de leur magie, de vous raconter ce récit si unique, en espérant vous le faire parvenir droit au cœur, comme il nous renverse nous-même chaque fois », renchérit Frédérique Bradet.

Pour la première fois sur la scène du Théâtre du Conservatoire, Juan Arango, Ines Sirine Azaiez, Megan Bastien, Mariann Bouchard, Michaël Breton, Charlie Cameron-Verge, Lauréanne Dumoulin, Elisabeth Lavoie, Emmie Massicotte, Pierre-Olivier Roussel, Thomas Royer et Gabriel Samson. La cohorte sera accompagnée par la musique de Frédéric Brunet et Johannes Groene.

Seulement deux représentations sont prévues. Ne ratez pas cette occasion de découvrir ou de redécouvrir Fred Pellerin d'une toute nouvelle façon ; à travers le talent en interprétation des élèves du Conservatoire.

Comme une odeur de muscles

LIEU ET BILLETTERIE : Mise en lecture : Frédérique Bradet

Théâtre du Conservatoire

-- le 9 novembre, 19 h 30

11, rue Saint-Stanislas

-- le 10 novembre, 14 h

Billets : 15 $ | 8 $ étudiants



Sur réservation seulement au 418 643-9833

À PROPOS DU CONSERVATOIRE D'ART DRAMATIQUE DE QUÉBEC

Le Conservatoire d'art dramatique de Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en arts de la scène fondée en 1958. C'est la seule institution publique à assurer à la fois la formation des interprètes et des concepteurs. Cette école de théâtre à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir -- avant tout le monde -- le formidable talent de ses élèves.

