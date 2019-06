Invitation de presse - Importante annonce concernant le soutien aux parents d'enfants handicapés

QUÉBEC, le 10 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, et la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme Marguerite Blais, invitent les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle une annonce importante sera faite pour soutenir les parents d'enfants handicapés.

À cette occasion, les ministres seront accompagnés du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, M. Lionel Carmant et de la députée de Soulanges et adjointe parlementaire de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Marilyne Picard.

Date : Mardi 11 juin 2019



Heure : 9 h



Lieu : Salle 1.335-1.345 de l'Édifice H

875, Grande Allée Est

Québec (Québec) G1R 5R8

SOURCE Retraite Québec

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse du ministre de la Famille, 418-558-6039; Marjaurie Côté-Boileau, Attachée de presse de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, 418 456-2756; Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse du ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, 418 561-6814

Related Links

https://www.retraitequebec.gouv.qc.ca