Invitation aux médias : visite de chantier du projet d'habitation « Le 3270 St-Elzéar », à Laval

QUÉBEC, le 20 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Société d'habitation du Québec et l'organisme Habitations Le Repère invitent les représentantes et les représentants des médias à une visite de chantier du projet d'habitation « Le 3270 St-Elzéar » à Laval. L'activité se déroulera le 21 juin en présence de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, du député de Sainte-Rose, M. Christopher Skeete, du maire de Laval, M. Marc Demers, et de nombreux partenaires du milieu.













DATE : Le vendredi 21 juin 2019





HEURE : 13 h 30





ENDROIT : Le 3270 St-Elzéar



3270, boulevard St-Elzéar



Laval



H7P 0L5







SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Source : Bénédicte Trottier-Lavoie, Attachée de presse de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean, 514 686-7100, benedicte.trottierlavoie@mamh.gouv.qc.ca; Information : Sylvain Fournier, Conseiller en communication et relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, 418 643-4035, poste 1113, sylvain.fournier@shq.gouv.qc.ca

