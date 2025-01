INVITATION AUX MÉDIAS - Une aventure plurielle qui a tout pour marquer l'imaginaire!

QUÉBEC, le 22 janv. 2025 /CNW/ - Découvrez la nouvelle exposition collective du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), réalisée grâce à RBC Fondation, son partenaire financier, mettant à l'honneur les œuvres récentes des cinq artistes lauréats de l'édition 2025 du Prix en art actuel du MNBAQ.

Photos de gauche à droite : Anne-Marie Proulx © Photo Marcin Sz / Marie Claude Tremblay / Michelle Lacombe / Rémi Belliveau / Eruoma Awashish © Photo Nadya Kwandibens /Santiago Tamayo Soler (Groupe CNW/Musée national des beaux-arts du Québec)

Venez à la rencontre d'Anne-Marie Proulx, de Michelle Lacombe, de Rémi Belliveau, d'Eruoma Awashish et de Santiago Tamayo Soler et laissez-vous charmer par la diversité de leurs approches et par la richesse de leurs parcours. Les thèmes du territoire, de la culture, de la migration et de l'identité s'inscrivent au cœur de la démarche artistique de ces artistes incontournables.

Célébrons l'effervescence de la scène artistique québécoise contemporaine.

INVITATION AUX MÉDIAS

MERCREDI 12 FÉVRIER

À 10 H

Musée national des beaux-arts du Québec

Grand hall du pavillon Pierre Lassonde

179, Grande Allée Ouest

Québec (Québec) G1R 2H1

Linda Tremblay, responsable des relations de presse

[email protected]

418 262-4681

Possibilité d'entrevues à la fin de la visite de presse avec :

Jean-Luc MURRAY, directeur général, MNBAQ

Anick DORION-COUPAL, directrice des expositions et des partenariats internationaux, MNBAQ

Nicolas AUDET-RENOUX, Vice-président régional, Québec, Beauce, Centre du Québec et

Mauricie - RBC Banque Royale

Bernard LAMARCHE, conservateur de l'art contemporain (1960 à nos jours), MNBAQ

Anne-Marie PROULX, Michelle LACOMBE, Rémi BELLIVEAU, Eruoma AWASHISH et

Santiago TAMAYO SOLER, artistes lauréats

