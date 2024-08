Invitation aux médias - Un effort olympique est sur le point de commencer!

Des cyclistes se préparent pour une randonnée éprouvante de Toronto à Montréal pour amasser des fonds pour les enfants atteints de cancer

MONTRÉAL, le 13 août 2024 /CNW/ - À l'instar des athlètes olympiques se préparant à la plus grande épreuve d'endurance, les 22 cyclistes participant à la 18e édition annuelle du Défi Vélo 401 de Vacances Air Canada se préparent pour un marathon de trois jours exténuant : le parcours de 580 kilomètres de Toronto à Montréal. (À titre de comparaison, la course masculine sur route de longue distance des Jeux olympiques représente un trajet de 272 kilomètres!)

Les cyclistes se préparent!

Les cyclistes partiront de Toronto le mercredi 14 août et arriveront à l'Hôpital de Montréal pour enfants (près du grand ours à l'arrière) le vendredi 16 août, entre 14 h 30 et 15 h.

Occasion d'entrevue

M. Gene Piccoli, fondateur du Défi Vélo 401 de Vacances Air Canada, est disponible pour discuter de cet événement digne d'une médaille d'or. Vous pouvez le rencontrer avant le marathon ou durant les trois jours de la randonnée.

Gene Piccoli a fondé le Défi Vélo 401 en 2005 après la victoire triomphante de sa femme contre le cancer. Il a combiné sa passion pour le cyclisme avec son engagement envers la communauté.

La mission de la randonnée est de recueillir des fonds pour améliorer les soins et les traitements des enfants atteints de cancer, pour soutenir leur famille ainsi que les professionnels dévoués du Children et de SickKids.

Les projets spécifiques soutenus par le Défi Vélo 401 comprennent :

Un officier de sécurité pour les greffes de moelle osseuse;

Des mises à niveau des échographes;

Des machines à ultrasons portables pour la chirurgie et la neurochirurgie;

Programme d'exercices et vélos d'exercice pour les patients de l'étage de Sarah;

Le département d'oncologie pédiatrique.

À PROPOS DU FONDS FAMILIAL PICCOLI

Le Fonds familial Piccoli a été lancé en 2011 pour soutenir l'oncologie pédiatrique à l'Hôpital de Montréal pour enfants. Le Fonds soutient également le programme d'oncologie pédiatrique de l'Hôpital SickKids de Toronto.

À PROPOS DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS (LA FONDATION DU CHILDREN)

La Fondation du Children a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté afin de soutenir l'innovation dans les soins cliniques, la recherche et l'enseignement en soins pédiatriques et materno-fœtaux à l'Hôpital de Montréal pour enfants, l'hôpital d'enseignement pédiatrique de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université McGill. La Fondation soutient également le programme de santé et de développement humain de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), l'un des trois meilleurs instituts de recherche au Canada. Notre plus importante initiative de collecte de fonds, la campagne Panser autrement, vise à réunir 200 millions de dollars d'ici 2026. Les fonds recueillis serviront à propulser des projets innovants dans le domaine des soins pédiatriques et materno-fœtaux qui en repousseront les limites à l'échelle internationale et aideront Le Children à Panser autrement. Depuis sa création en 1973, la Fondation a amassé plus de 700 M$, qui ont aidé les enfants malades du Québec et des quatre coins du monde à se remettre sur pied et à retrouver leur petit côté tannant. Parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé. Pour en savoir plus, visitez www.fondationduchildren.com.

SOURCE Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants

Pour de plus amples renseignements : Lisa Dutton, Directrice, Relations avec les médias et relations publiques, La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, [email protected], 514 264-6514