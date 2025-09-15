INVITATION AUX MÉDIAS - Un automne chargé pour les finances de familles et d'entreprises

MONTRÉAL, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Raymond Chabot tient à rappeler la dure réalité financière pour plusieurs, tout en apportant de judicieux conseils pour garder le cap. Force est de reconnaître que, tant pour des consommateurs que pour des entreprises, la conjoncture économique et financière s'annonce encore très incertaine. La pression financière sur les familles demeure importante, et la hausse du taux de chômage vient affecter leur budget, de même que l'essor des entreprises.

Aujourd'hui, malgré un bon salaire, des consommateurs peinent à joindre les deux bouts. Le coût de la vie mine les finances de plusieurs familles, ce qui requiert des ajustements et des révisions budgétaires.

Quant au contexte commercial incertain, des entreprises n'ont d'autre choix que de retenir ou de diminuer leurs investissements et, par conséquent, de réduire leurs effectifs ou d'accorder des hausses modestes de salaire. Résultat, le taux de chômage a grimpé à 6 % au Québec en août dernier, alors qu'il se chiffrait à 7 % au Canada, soit le plus haut niveau depuis trois ans. Notons que le nombre de dossiers d'insolvabilité chez les consommateurs a crû de 5 % en juillet 2025, par rapport à juillet 2024, une tendance qui risque de se maintenir au cours des prochains mois.

Comment mieux adapter ses finances personnelles dans un tel contexte? Quelles stratégies adopter pour renforcer la résilience de son entreprise face à l'imprévisible? Ces questions et de nombreuses autres peuvent être répondues par les syndics autorisés en insolvabilité de Raymond Chabot qui accompagnent les particuliers et les organisations.

Pour des conseils auprès de vos lecteurs, auditeurs et téléspectateurs pour mieux faire face à ce contexte économique et financier difficile, communiquez avec Gaëlle Fontaine, conseillère en Communications et Affaires publiques à [email protected] ou au 438-349-0842 pour planifier une entrevue avec un syndic autorisé en insolvabilité de votre région.

À propos de Raymond Chabot

Raymond Chabot, filiale de Raymond Chabot Grant Thornton, se spécialise depuis plus de 40 ans dans les domaines de l'insolvabilité et du redressement financier auprès des particuliers et des entreprises. Avec une équipe de plus de 200 professionnels répartis dans quelque 100 bureaux au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, il s'agit du plus important réseau québécois de conseillers en redressement financier et syndics autorisés en insolvabilité. Raymond Chabot se distingue par son expertise ainsi que par son approche humaine et empathique.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Raymond Chabot Grant Thornton est une firme de services professionnels vouée au succès des organisations et de leurs dirigeants depuis 1948. Les professionnels de la firme sont engagés à accompagner les clients dans leur réussite grâce à une profonde compréhension de ce qui compte pour eux, pour leur entreprise et leur industrie. Cette fine connaissance, jumelée au talent et à la passion d'une équipe de professionnels, permet de stimuler la croissance. Leader québécois et canadien dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton compte sur une équipe de plus de 2 900 professionnels, dont environ 200 associés, répartis dans quelque 100 bureaux au Québec et dans les régions d'Ottawa et d'Edmundston.

Conjointement avec Doane Grant Thornton, autre firme canadienne, et l'organisation mondiale Grant Thornton, nous sommes présents dans près de 160 marchés et comptons 76 000 employés qui offrent une véritable connaissance, une perspective innovante et l'agilité nécessaire afin que les clients continuent d'évoluer.

SOURCE Raymond Chabot Grant Thornton

Source : Francis Letendre, Chef - Communications et affaires publiques, Raymond Chabot Grant Thornton, Tél. : 514 390-4201, [email protected]