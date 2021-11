SHERBROOKE QC, le 15 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Ubisoft convie les médias à une conférence de presse au cours de laquelle l'entreprise annoncera les détails de son plan Ambition 2030.

L'annonce se déroulera en présence de M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Geneviève Hébert, députée de Saint-François, Mme Evelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke et de M. Yves Guillemot, cofondateur et président-directeur général d'Ubisoft.

Conférence de presse

Date : Mardi 16 novembre

Heure : Arrivée 10h- Début de la conférence 10h30

Lieu : Ville de Sherbrooke, Québec

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, à l'adresse suivante avant 9 h le mardi 16 novembre 2021 : [email protected]

L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise. Seuls les représentants des médias dûment accrédités pourront accéder à la salle .

Le passeport vaccinal sera exigé pour l'ensemble des personnes qui seront présentes sur les lieux de l'événement, et ce, à partir de l'application Vaxicode ou en format papier ou PDF sur un appareil mobile. À noter que pour tous les formats de la preuve de vaccination, une preuve d'identité avec photo sera demandée. Le port du masque d'intervention sera également obligatoire.

Les personnes qui souhaitent assister à la conférence de presse ne doivent pas présenter de symptômes semblables à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif au cours des 14 derniers jours.

Pour les médias qui seraient dans l'impossibilité de se rendre sur place, la conférence de presse sera également diffusée sur Zoom.

A propos d'Ubisoft

Ubisoft est un créateur de mondes qui s'engage à enrichir la vie des joueurs à travers des expériences de jeu uniques et mémorables. Ses équipes internationales créent et développent un portefeuille varié de jeux, comprenant des marques telles qu'Assassin's Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy's Ghost Recon®, Just Dance®, The Lapins Crétins™, Tom Clancy's Rainbow Six®, The Crew®, Tom Clancy's The Division® et Watch Dogs®. Grâce à Ubisoft Connect, les joueurs profitent d'un écosystème de services pour aller plus loin dans leur expérience de jeu, obtenir des récompenses et rester en contact avec leurs amis quelle que soit leur plateforme. L'offre d'abonnement Ubisoft+ leur permet également de profiter d'un catalogue de plus d'une centaine de titres et contenus téléchargeables (DLC) d'Ubisoft. Pour l'exercice 2020-21, le net bookings d'Ubisoft s'est élevé à 2 241 millions d'euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.ubisoftgroup.com.

© 2021 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.

SOURCE Ubisoft

Renseignements: Antoine Leduc-Labelle, Conseiller en relations médias et communications numériques, [email protected], 514 490-2000 #5415