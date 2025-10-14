SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL, QC, le 14 oct. 2025 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La construction rapide et durable de logements est une priorité pour le gouvernement du Canada. Pour répondre à la pénurie actuelle, le gouvernement réalise des investissements afin de soutenir le développement de solutions manufacturières innovantes et durables, et ainsi accélérer la construction de logements abordables.

Dans ce contexte, Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil‒La Petite-Nation, mettra en valeur les appuis accordés par DEC aux projets des Manufacturiers d'Aluminium Ottawa et de Fab Structures, qui contribueront à stimuler l'innovation dans la chaîne d'approvisionnement de la construction résidentielle au Québec.

Ces projets s'inscrivent dans les investissements annoncés par l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC.

Date :

15 octobre 2025

Heure :

10 h

Endroit :

Les Manufacturiers d'Aluminium Ottawa

4, rue du Moulin

Saint-André-d'Argenteuil (Québec) J0V 1X0

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de presse de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 8 h, le 15 octobre 2025 : [email protected] . DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce.

