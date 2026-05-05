INVITATION AUX MÉDIAS -Séance d'information technique sur les chantiers majeurs de la région métropolitaine de Montréal

Nouvelles fournies par

Ministère des Transports et de la Mobilité durable

05 mai, 2026, 10:33 ET

MONTRÉAL, le 5 mai 2026 /CNW/ - Les partenaires de Mobilité Montréal invitent les représentants des médias à la séance d'information technique portant sur les chantiers routiers majeurs prévus dans la région métropolitaine de Montréal durant le printemps et l'été 2026.

Cet événement aura lieu : 

DATE :

Le mercredi 6 mai 2026

HEURE :

10 h 30

LIEU :

Salle de presse 4.130

500, boul. René-Lévesque Ouest, 4e étage

Montréal (Québec) H2Z 1W7

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724

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