Fermeture de l'autoroute 15 (Décarie) en direction sud du 8 au 11 mai 2026

MONTRÉAL, le 4 mai 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que l'autoroute 15 (Décarie) sera fermée en direction sud, du 8 au 11 mai 2026, entre l'échangeur Décarie et l'entrée en provenance de la rue Jean-Talon. Cette fermeture est requise pour procéder au remplacement d'une section de poutre du pont d'étagement de la rue de la Savane ainsi que pour effectuer des réparations de poutres aux ponts d'étagement des rues Des Jockeys et Ferrier.

Entraves et gestion de la circulation

A-15 (Décarie) en direction sud – Entraves majeures du 8 au 11 mai 2026. (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Fermeture de l'autoroute 15 (Décarie), en direction sud, entre l'échangeur Décarie et l'entrée menant de la rue Jean-Talon vers l'autoroute 15, en direction sud, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Dans l'échangeur Décarie, fermeture de : la bretelle menant de l'autoroute 40, en direction est, vers l'autoroute 15, en direction sud, de vendredi 23 h 30 à lundi 5 h. la bretelle menant de l'autoroute 40, en direction ouest, vers l'autoroute 15, en direction sud, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. la bretelle menant du boulevard Marcel-Laurin (route 117) vers l'autoroute 15, en direction sud, de vendredi 22 h à lundi 5 h 30.

Fermeture de la sortie n o 65 (Aéroport, A-520 ouest, autoroute de la Côte-de-Liesse) de l'autoroute 40 en Fermeture de l'entrée menant de l'autoroute 520, en direction est, vers l'autoroute 40, en direction est, de vendredi 22 h 30 à lundi 5 h.

65 (Aéroport, A-520 ouest, autoroute de la Côte-de-Liesse) de l'autoroute 40 en Fermeture de l'entrée menant de l'autoroute 520, en direction est, vers l'autoroute 40, en direction est, Fermeture de l'entrée menant du chemin de la Côte-de-Liesse, en direction ouest (à la hauteur de la rue Houde), vers l'autoroute 40, en direction ouest, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Fermeture de la rue de la Savane, en direction ouest, entre les boulevards Décarie nord et sud, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Fermeture de l'entrée menant du boulevard Décarie, en direction sud (à la hauteur de la rue de la Savane), vers l'autoroute 15, en direction sud, de vendredi 21 h 30 à lundi 5 h.

Fermeture de soir et de nuit des rues Des Jockeys et Ferrier, entre les boulevards Décarie nord et sud, selon les plages horaires suivantes : de vendredi 23 h 30 à samedi 8 h; de samedi 22 h 30 à dimanche 8 h; de dimanche 22 h 30 à lundi 8 h.



Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire. Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]