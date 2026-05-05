Aménagement d'une voie réservée - Les travaux reprennent sur l'autoroute des Laurentides

LAVAL, QC, le 5 mai 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que les travaux d'aménagement de la nouvelle voie réservée reprendront sur l'autoroute 15, entre Boisbriand et Mirabel. À compter du 10 mai 2026, des travaux entraîneront la fermeture complète d'une partie de la voie réservée, à la hauteur du chemin Côte Saint-Pierre à Mirabel, pendant environ six semaines.

En parallèle de ceux-ci, l'aménagement d'un nouveau tronçon de la voie réservée se poursuivra, entre la bretelle d'entrée du boulevard du Curé-Boivin à Boisbriand et le boulevard de la Seigneurie Ouest, à Blainville. Différentes entraves seront requises tout au long de l'année afin de réaliser ces travaux.

Entraves et gestion de la circulation

Fermeture de nuit d'un tronçon de la voie réservée, à la hauteur du chemin Côte Saint-Pierre à Mirabel ;

Déviation des voies de l'autoroute 15, en direction nord, vers la droite, entre le chemin de la Grande-Côte (route 344), à Boisbriand, et le chemin Notre-Dame, à Mirabel ;

Fermetures de nuit de bretelles à la hauteur de la sortie n o 23 (Mirabel (Saint-Augustin), rue Saint-Charles) à Sainte-Thérèse ;

23 (Mirabel (Saint-Augustin), rue Saint-Charles) à Sainte-Thérèse ; Fermetures partielles de voies, de nuit ;

Limite de vitesse réduite à 90 km/h dans la zone de chantier entre la route 344 et le boulevard de la Seigneurie Ouest et à 80 km/h entre la rue Victor et l'autoroute 50.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

Les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, il est recommandé, avant de prendre la route, de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements, et de télécharger l'application mobile Québec 511 pour activer les notifications.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]