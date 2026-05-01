Pont de Québec - Fermetures complètes à venir les soirs et nuits du 3 au 7 mai

LÉVIS, QC, le 1er mai 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des fermetures du pont de Québec sont prévues les soirs et les nuits du 3 au 7 mai prochains. Ces entraves sont requises afin de permettre au propriétaire de la structure, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI), d'installer des échafaudages en prévision de travaux de nettoyage et de peinture.

Gestion de la circulation

Fermeture complète du pont de Québec, dans les deux directions : Du dimanche soir au mardi matin, chaque fois de 21 h à 5 h 30 . Mercredi et jeudi, la fermeture se fera plutôt de 22 h 30 à 5 h 30 le lendemain matin.

Le trottoir restera ouvert pour les piétons et cyclistes.

Une navette sera offerte aux cyclomotoristes. En direction de Québec : embarquement à la station de la Presqu'île (intersection des rues de la Mission et de la Presqu'île). En direction de Lévis : embarquement au terrain situé au nord de la clinique médicale, sur le chemin Saint-Louis.



Ces interventions pourraient être reportées en cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter le site Web ou l'application mobile de Québec 511. Il est possible d'activer les alertes sur l'application afin de recevoir des notifications en temps réel sur les entraves et les avertissements en vigueur.

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Carte interactive des entraves | Québec511

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SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724