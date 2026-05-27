Invitation aux médias - SDC : 45 ans plus tard, une étude majeure confirme leur rôle clé dans l'économie de Montréal et du Québec

MONTRÉAL, le 27 mai 2026 /CNW/ - À l'occasion du 45e anniversaire des sociétés de développement commercial (SDC) au Québec, l'Association des SDC de Montréal (ASDCM) convie les représentant•es des médias au dévoilement d'une étude d'envergure, une première du genre, portant sur l'impact économique et le retour sur investissement des SDC à Montréal.

Réalisée par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, cette étude dresse un portrait inédit des retombées économiques, sociales et urbaines générées par les SDC sur le territoire montréalais.

Les principaux constats de l'étude seront présentés par M. Jean-Philippe Brosseau, associé, Conseil en management, chez Raymond Chabot Grant Thornton. Cette présentation sera suivie d'un échange avec M. Sébastien Ridoin, directeur général de l'Association des SDC de Montréal, afin d'approfondir les grandes conclusions de l'étude ainsi que les enjeux liés à la vitalité et à l'attractivité des artères commerciales montréalaises.

L'événement se déroulera en présence de Mme Chantal Gagnon et de M. Jules Hébert, directeur général de Montréal centre-ville, qui prendront également la parole lors de l'événement.

Aide-mémoire

Quoi : Dévoilement d'une étude sur l'impact économique et le retour sur investissement des SDC de Montréal

Quand : Vendredi 29 mai 2026, de 9 h 15 à 10 h 30

Où : Atrium de la Maison Alcan, 1188, rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Qui :

Mme Chantal Gagnon, mairesse de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, membre du comité exécutif, responsable du développement économique et de l'économie verte, Ville de Montréal

M. Sébastien Ridoin, directeur général, ASDCM

M. Jules Hébert, directeur général, SDC Montréal Centre-ville

M. Jean-Philippe Brosseau, associé, Conseil en management, Raymond Chabot Grant Thornton

SOURCE Association Des Sociétés De Développement Commercial De Montréal

Informations : Dany St-Jean, relation avec les médias, 514-212-5457.