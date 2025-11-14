INVITATION AUX MÉDIAS - S'unir pour discuter des meilleures solutions : le ministre Mathieu Lacombe rencontre le milieu des arts et des festivals

QUÉBEC, le 14 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, convie les représentantes et représentants des médias à un événement au cours duquel seront dévoilés les résultats de la réflexion collaborative menée avec le milieu des arts et des festivals, amorcée en avril 2025. À cette occasion, le ministre présentera ses orientations et sa perspective sur les travaux de suivi à effectuer.

Date : 18 novembre 2025



Heure : 15 h



Lieu : Montréal*

Accréditation

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent se faire accréditer au préalable, en écrivant avant 8 h le 18 novembre 2025, à l'adresse courriel suivante :

[email protected] .

* L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]