Invitation aux médias - Rendez-vous de l'écocitoyen écocitoyen corporatif, 25 octobre 2019 : des pratiques écorespsonables pour attirer de nouveaux talents

Les entreprises PRANA , Air Transat , Groupe ALDO , Archex , Moneris Solutions , LUXIA INNOVATION , ainsi que Caisse Desjardins de Bois-Franc-Bordeaux-Cartierville , DESTL , MOBA et les services municipaux de l'arrondissement , seront réunis pour partager leurs expériences en développement durable et proposer des solutions aux entrepreneur(e)s qui veulent poser 1 geste.

Vous êtes cordialement convié à cet événement :

QUAND : 25 octobre 2019, de 7h30 à 10h30

LIEU : Centre de réception Le Challenger, 2525, rue des Nations, Saint-Laurent, QC H4R 3C8

Programmation :

7h30 : Accueil et petit déjeuner chaud

8h00 : Mot de bienvenue, Carl Baillargeon, animateur de l'événement, Technoparc

8h05 : Mot d'ouverture, Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

8h10 : Introduction, Luc Duguay, Développement économique Saint-Laurent (DESTL)

8h15 : Conférence, Marie-Josée Richer, cofondatrice de PRANA

9h15 à 10h30 : Tables d'échanges et réseautage

La programmation complète est disponible sur : www.rdvecocitoyen.ca.

Possibilité d'entrevues :

Marie-Josée Richer, cofondatrice de PRANA

Alan DeSousa , maire de Saint-Laurent

, maire de Sophie Mainville , commissaire au développement économique - développement durable, DESTL

Le « Rendez-vous de l'écocitoyen » se poursuit le lendemain, le samedi 26 octobre, au Complexe sportif de Saint-Laurent. Les citoyens et citoyennes de l'arrondissement, ainsi que leurs familles, sont invitées à venir y découvrir une multitude d'outils concrets pour adopter des comportements écoresponsables au quotidien à travers un village d'exposants, des conférences et des ateliers interactifs et éducatifs. Mme Marie-Josée Richer sera aussi de la partie pour soutenir les projets d'écoles écolos de l'arrondissement.

À propos de Développement économique Saint-Laurent (DESTL)

Développement économique Saint-Laurent (DESTL) offre des services-conseils en développement des entreprises, encourage l'innovation manufacturière et favorise la création de projets structurants. Avec plus de 4 540 entreprises et près de 109 085 emplois, l'arrondissement de Saint-Laurent est l'un des principaux moteurs économiques du Québec. Pour favoriser un développement économique performant, DESTL propose une approche intégrée comprenant des services en manufacturier, en innovation, en exportation, en développement durable et en mobilité alternative. Son expertise vise le développement d'un tissu industriel innovant à Montréal et au Québec.

