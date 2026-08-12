INVITATION AUX MÉDIAS - Rencontrez le groupe qui se partage 2 000 000 $ au Québec 49

Nouvelles fournies parLoto-Québec
12 août, 2026, 10:00 ET
GATINEAU, QC, le 12 août 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à rencontrer le groupe qui a remporté le gros lot du Québec 49 au tirage du 5 août.
L'événement aura lieu le jeudi 13 août à 11 h, au Casino du Lac-Leamy, situé au 1, boulevard du Casino, à Gatineau.
Veuillez confirmer votre présence à l'adresse [email protected].
Aide-mémoire
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Quoi :
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Rencontre avec le groupe gagnant du gros lot de 2 000 000 $ au Québec 49
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Quand :
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Le jeudi 11 août 2026
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Où :
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Au Casino du Lac-Leamy
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1, boulevard du Casino
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Gatineau
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RSVP :
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Source et renseignements :
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Renaud Dugas
Porte-parole et directeur des relations médias
Loto-Québec
SOURCE Loto-Québec
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