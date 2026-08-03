Diva à Paris - Loto-Québec fait tirer les billets de spectacle les plus convoités de l'année

MONTRÉAL, le 3 août 2026 /CNW/ -- Loto-Québec met en vente dès aujourd'hui le billet de loterie Diva à Paris. Ce nouveau concept offre à la clientèle une chance de gagner une expérience mémorable, soit celle d'assister au spectacle de la plus grande voix du Québec. Deux expériences Diva à Paris seront tirées. Les personnes gagnantes de ces deux gros lots et leur accompagnateur ou accompagnatrice s'envoleront pour un séjour inoubliable dans la Ville Lumière!

Le billet à gratter Diva à Paris de Loto-Québec

Plusieurs personnes rêvent de se procurer des billets pour le spectacle tant attendu. Loto-Québec leur offre une occasion de tenter leur chance d'assister à cet événement grandiose et de profiter, du même coup, d'un magnifique séjour à Paris.

Souvenirs et émotions au menu

Ce nouveau billet peut permettre de gagner une véritable immersion de rêve au cœur de Paris, mêlant musique, gastronomie et prestige. L'expérience Diva à Paris inclut notamment les vols entre Montréal et Paris, quatre nuitées, un ensemble de valises, un chèque de 5 000 $ et, pour couronner le tout, une paire de billets pour le concert de Céline Dion du 25 septembre prochain!

Un repas au restaurant de la tour Eiffel et une croisière sur la Seine sont aussi au programme. Cette expérience pour deux personnes est d'une valeur approximative de 25 000 $*.

Le billet Diva à Paris est en vente dès maintenant chez les détaillants de loterie, et ce, pour six semaines. La description complète du gros lot se trouve à lotoquebec.com/diva.

Deux façons de gagner l'expérience Diva à Paris

Les personnes qui découvrent le lot « 1 000 $ + tirage » sur leur billet à gratter Diva à Paris sont admissibles au tirage de la première expérience, qui sera effectué le 14 septembre prochain.

La clientèle peut courir la chance de gagner la deuxième expérience en achetant en ligne un produit de loterie admissible jusqu'au 12 septembre.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 55 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. L'an dernier, la Société a remis un montant record de 1,9 milliard de dollars en lots et fait 111 millionnaires à travers le Québec. Elle a aussi versé plus de 20 rentes à vie. Les gagnants de lots majeurs figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez quels sont leurs rêves.

La commercialisation responsable est au cœur des activités de Loto-Québec. Celle-ci détient d'ailleurs la plus haute certification internationale en jeu responsable, décernée par la World Lottery Association.

* Ce lot n'est pas monnayable.

Source et renseignements : Elise Paquet-Morin Direction des relations médias Loto-Québec [email protected]

SOURCE Loto-Québec