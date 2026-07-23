25 000 000 $ au Lotto Max Neuf personnes deviennent millionnaires en même temps

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« Ce gros lot remporté en Formule groupe profitera à de nombreuses familles ainsi qu'à la communauté dans son ensemble. Par ailleurs, c'est la troisième fois en quelques semaines que le gros lot du Lotto Max est gagné au Québec. Espérons que la chance se poursuivra ici », souligne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et cheffe de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

« Paul, tu gagnes! »

C'est le Dépanneur Saint-Maxime inc. qui a formé le groupe de loterie constitué principalement des mêmes personnes au fil des années. Le détaillant a eu le bonheur d'annoncer la nouvelle à plusieurs gagnants. « Paul, tu gagnes! », a pu entendre Paul Émile Denis, encore ému des circonstances. Gabriel Aouad a aussi découvert son gain à ce dépanneur. Dès son arrivée, l'excitation était palpable. Des membres du groupe s'enlaçaient, se félicitaient et partageaient leur joie.

Thierno M. Sadigou Diallo a quant à lui acheté deux parts du groupe. Le gagnant doublement chanceux a ainsi remporté 5 000 000 $! Il a indiqué avec enthousiasme : « Quand j'ai vu tous ces zéros, j'ai trouvé ça fantastique! » Le quarantenaire prévoit acheter une propriété pour sa famille et faire des investissements.

Un arrêt payant

Djelloul Saidi a dû s'arrêter devant le Dépanneur Saint-Maxime inc. en raison d'un problème mécanique sur sa voiture. C'était la première fois de sa vie qu'il s'y rendait. Il en a profité pour se procurer une part en Formule groupe avant de reprendre la route. « Le hasard fait bien les choses », a-t-il dit. Cet arrêt payant lui a permis de mettre la main sur 2 500 000 $! M. Saidi a confié qu'il n'avait pas encore annoncé la nouvelle à sa conjointe. Il avait l'intention de se rendre au travail de cette dernière, chèque en main, pour la surprendre.

Kamel Arezki a pour sa part découvert son gain en faisant valider son billet dans une pharmacie. Voyant que la commis semblait bouche bée, il lui a demandé : « Madame, il y a un problème? » Elle lui a répondu : « Non, il n'y a pas de problème! » Parmi les projets de ce père de famille, on trouve un voyage, qui se concrétisera « à 1 000 % ». « Ça fait longtemps que je n'ai pas vu la plage », a-t-il raconté.

Notons que c'est le Dépanneur Saint-Maxime inc. du quartier Chomedey, à Laval, qui a vendu les 10 parts du billet gagnant du Lotto Max en Formule groupe. Il recevra une commission de 250 000 $, équivalant à 1 % du gain.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 55 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. L'an dernier, la Société a remis un montant record de 1,9 milliard de dollars en lots et fait 111 millionnaires à travers le Québec. Elle a aussi versé plus de 20 rentes à vie. Les gagnants de lots majeurs figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez quels sont leurs rêves.

La commercialisation responsable est au cœur des activités de Loto-Québec. Celle-ci détient d'ailleurs la plus haute certification internationale en jeu responsable, décernée par la World Lottery Association.

Source et renseignements : Elise Paquet-Morin Direction des relations médias Loto-Québec [email protected]

SOURCE Loto-Québec