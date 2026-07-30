Vous pourriez gagner 40 millions de dollars au prochain tirage!

MONTRÉAL, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- Au tirage du Lotto 6/49 de samedi prochain, vous pourriez gagner 40 millions de dollars!

Le gagnant du lot garanti aura une chance sur 15 de remporter 40 millions de dollars! En effet, le boulier ne contient plus que 14 boules blanches, d'une valeur de 1 million de dollars, et une Boule d'or, d'une valeur de 40 millions de dollars.

Photo Loto-québec

Comme à chaque tirage du Lotto 6/49, le Gros lot classique, qui s'élève à 5 millions de dollars, sera également en jeu.

Les résultats des tirages sont disponibles sur le site de jeu en ligne de Loto-Québec, à lotoquebec.com.

À propos de Loto-Québec

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 55 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. L'an dernier, la Société a remis un montant record de 1,9 milliard de dollars en lots et fait 111 millionnaires à travers le Québec. Elle a aussi versé plus de 20 rentes à vie. Les gagnants de lots majeurs figurent sur la page Gagnants de la section Loteries du site lotoquebec.com. Découvrez quels sont leurs rêves.

La commercialisation responsable est au cœur des activités de Loto-Québec. Celle-ci détient d'ailleurs la plus haute certification internationale en jeu responsable, décernée par la World Lottery Association.

Source et renseignements : Elise Paquet-Morin Direction des relations médias Loto-Québec [email protected]

SOURCE Loto-Québec