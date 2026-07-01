INVITATION AUX MÉDIAS - Rencontrez le couple gagnant de 40 000 000 $ au Lotto Max

Nouvelles fournies parLoto-Québec
01 juil, 2026, 09:00 ET
MONTRÉAL, le 1er juill. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à rencontrer le couple qui a remporté le gros lot du Lotto Max au tirage du 26 juin.
L'événement aura lieu le jeudi 2 juillet à 11 h, au siège social de Loto-Québec, situé au 500, rue Sherbrooke Ouest, à Montréal.
Veuillez confirmer votre présence à l'adresse [email protected].
Aide-mémoire
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Quoi :
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Rencontre avec le couple gagnant du gros lot de 40 000 000 $ au Lotto Max
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Quand :
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Le jeudi 2 juillet à 11 h
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Où :
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Au siège social de Loto-Québec
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RSVP :
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Source et renseignements :
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Renaud Dugas
Porte-parole et directeur des relations médias
Loto-Québec
SOURCE Loto-Québec
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