INVITATION AUX MÉDIAS - Rencontrez le couple gagnant de 40 000 000 $ au Lotto Max

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Loto-Québec

01 juil, 2026, 09:00 ET

MONTRÉAL, le 1er juill. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à rencontrer le couple qui a remporté le gros lot du Lotto Max au tirage du 26 juin.

L'événement aura lieu le jeudi 2 juillet à 11 h, au siège social de Loto-Québec, situé au 500, rue Sherbrooke Ouest, à Montréal. 

Veuillez confirmer votre présence à l'adresse [email protected].

Aide-mémoire

Quoi :                   

Rencontre avec le couple gagnant du gros lot de 40 000 000 $ au Lotto Max

 

Quand :               

Le jeudi 2 juillet à 11 h

 

Où :                       

Au siège social de Loto-Québec
500, rue Sherbrooke Ouest
Montréal

 

RSVP :                 

[email protected]

Source et renseignements :

Renaud Dugas

Porte-parole et directeur des relations médias

Loto-Québec

[email protected]

SOURCE Loto-Québec

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