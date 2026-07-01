INVITATION AUX MÉDIAS - Rencontrez le couple gagnant de 40 000 000 $ au Lotto Max

MONTRÉAL, le 1er juill. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à rencontrer le couple qui a remporté le gros lot du Lotto Max au tirage du 26 juin.

L'événement aura lieu le jeudi 2 juillet à 11 h, au siège social de Loto-Québec, situé au 500, rue Sherbrooke Ouest, à Montréal.

Veuillez confirmer votre présence à l'adresse [email protected].

Aide-mémoire

Quoi : Rencontre avec le couple gagnant du gros lot de 40 000 000 $ au Lotto Max Quand : Le jeudi 2 juillet à 11 h Où : Au siège social de Loto-Québec

500, rue Sherbrooke Ouest

Montréal RSVP : [email protected]

Source et renseignements : Renaud Dugas Porte-parole et directeur des relations médias Loto-Québec [email protected]

SOURCE Loto-Québec