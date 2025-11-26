INVITATION AUX MÉDIAS - Rencontre bilatérale des ministres des Finances du Canada et du Québec

QUÉBEC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre des Finances, M. Eric Girard, sera heureux d'accueillir les représentants des médias à l'occasion de sa rencontre avec le ministre des Finances du Canada, l'honorable François-Philippe Champagne, au cours de laquelle il sera notamment question des priorités conjointes pour le Québec.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 10 h, le 27 novembre.

Date : Le jeudi 27 novembre 2025 Lieu : Québec (l'adresse sera précisée lors de la confirmation de l'inscription) Heure : 12 h

SOURCE Cabinet du ministre des Finances

Source : Claudia Loupret, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Finances, 418 670-6413