INVITATION AUX MÉDIAS - Rencontre bilatérale des ministres des Finances du Canada et du Québec
Nouvelles fournies parCabinet du ministre des Finances
26 nov, 2025, 17:55 ET
QUÉBEC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre des Finances, M. Eric Girard, sera heureux d'accueillir les représentants des médias à l'occasion de sa rencontre avec le ministre des Finances du Canada, l'honorable François-Philippe Champagne, au cours de laquelle il sera notamment question des priorités conjointes pour le Québec.
Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected] avant 10 h, le 27 novembre.
|
Date :
|
Le jeudi 27 novembre 2025
|
Lieu :
|
Québec (l'adresse sera précisée lors de la confirmation de l'inscription)
|
Heure :
|
12 h
SOURCE Cabinet du ministre des Finances
Source : Claudia Loupret, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Finances, 418 670-6413
Partager cet article