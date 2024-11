Invitation aux médias - Rémi Racine : faire passer le jeu à la vitesse supérieure à Montréal

Discussion avec le président et chef de la direction de Behaviour Interactif

MONTRÉAL, le 4 nov. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à une conférence de Rémi Racine, président et chef de la direction de Behaviour Interactif.

M. Racine se joindra à Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre, pour une discussion où ils échangeront sur la façon dont l'entreprise a évolué au fil des trente dernières années, passant d'origines modestes au plus grand studio de jeux vidéo canadien. M. Racine livrera également ses réflexions sur l'état actuel de l'industrie du jeu et sur sa relation symbiotique avec l'économie montréalaise.

Date : Lieu : Mardi 5 novembre 2024 Palais des congrès de Montréal 1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal, Québec, H2Z 1H5 Heure : De 11 h 30 à 13 h 45 Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès de Jean-Baptiste Portrait, conseiller, Relations publiques et médias, à [email protected] ou par téléphone au 514 669-6768.

Source : Jean-Baptiste Portrait, Conseiller, Relations publiques et médias, Tél. : 514 669-6768, [email protected]