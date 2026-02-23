INVITATION AUX MÉDIAS - Relâche 2026 : en profiter en famille sans se surendetter!

MONTRÉAL, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Alors que 2026 s'annonce financièrement exigeante pour de nombreuses familles, notamment en raison d'une inflation alimentaire importante, de prix de logement élevés et d'un surendettement des ménages, la gestion des finances personnelles demeure un enjeu central.

Après avoir composé avec les factures des fêtes, plusieurs anticipent maintenant le congé scolaire avec la famille, voire déjà les vacances estivales. Comment planifier ces précieux temps en famille sans faire un trou dans son budget? Et si l'on veut en profiter pleinement, comment composer avec les dépenses à venir afin de maintenir une gestion serrée de ses finances? Voilà quelques questions auxquelles les syndics autorisés en insolvabilité de Raymond Chabot sauront répondre.

Pour des conseils auprès de vos lecteurs, auditeurs et téléspectateurs pour profiter du congé scolaire à venir et bien composer avec son budget, communiquez avec Gaëlle Fontaine, conseillère en Communications et Affaires publiques à [email protected] ou au 438 349-0842 pour planifier une entrevue avec un syndic autorisé en insolvabilité de votre région.

Rappelons que l'insolvabilité demeure élevée chez les consommateurs québécois. En 2025, 34 946 dossiers d'insolvabilité ont été déposés, représentant une hausse de 1,9 % par rapport à 2024. Pour décembre 2025 - plus récent mois de données disponibles -, c'est une hausse de 21,5 %, comparée au même mois de l'année précédente, soit la plus forte augmentation mensuelle de toute l'année 2025.

Commerces et PME

Les syndics autorisés en insolvabilité de Raymond Chabot sont également disponibles pour offrir des conseils financiers aux dirigeants et aux entrepreneurs pour faire face à cette année où l'instabilité et l'incertitude devraient perdurer.

À propos de Raymond Chabot

Raymond Chabot, filiale de Raymond Chabot Grant Thornton, se spécialise depuis plus de 40 ans dans les domaines de l'insolvabilité et du redressement financier auprès des particuliers et des entreprises. Avec une équipe de plus de 200 professionnels répartis dans quelque 90 bureaux au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, il s'agit du plus important réseau québécois de conseillers en redressement financier et syndics autorisés en insolvabilité. Raymond Chabot se distingue par son expertise ainsi que par son approche humaine et empathique.

SOURCE Raymond Chabot inc.

Source : Francis Letendre, Chef - Communications et affaires publiques, Raymond Chabot Grant Thornton, Tél. : 514 390-4201, [email protected]