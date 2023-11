INVITATION AUX MÉDIAS - Réaction de Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications à la suite de l'annonce du Groupe TVA

QUÉBEC, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, convie les représentantes et représentants des médias afin de commenter l'annonce du Groupe TVA.

Date : 2 novembre 2023



Heure : 16 h 30



Lieu : Salle Bernard-Lalonde (1.131)

Hôtel du Parlement du Québec

1045, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3





SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 819 598-2072