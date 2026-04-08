INVITATION AUX MÉDIAS - Quatre personnes d'exception seront honorées à l'Assembléenationale du Québec: remise de la Médaille d'honneur et de la Médaille de la Présidente

QUÉBEC, le 8 avril 2026 /CNW/ - Mme Nathalie Roy, présidente de l'Assemblée nationale du Québec, invite les représentantes et représentants des médias à assister à une cérémonie au cours de laquelle trois personnalités émérites recevront la Médaille d'honneur (voir annexe) :

M. Tommy Kulczyk;

M me Louise Otis;

Louise Otis; Mme Françoise Sullivan.

Mme Roy procédera ensuite à la remise de la Médaille de la Présidente à titre posthume à :

M. Jean Lapierre.

DATE : Mardi 14 avril 2026

HEURE : 18 h

LIEU : Agora du pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale du Québec

Accréditations : Les représentantes et représentants des médias qui souhaitent assister à l'activité et qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse doivent se procurer une accréditation auprès du Secrétariat de la Tribune de la presse en appelant au 418 643-1357 ou en écrivant à [email protected].

Annexe

Récipiendaires de la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec

Monsieur Tommy Kulczyk

Au cours des 45 dernières années, M.Tommy Kulczyk s'est constamment dévoué pour le bien commun et l'amélioration des conditions des populations vulnérables, conjuguant engagement communautaire, don de soi et partage.

Dès les années 1980, et pendant 35 ans, son rôle a été déterminant au sein de l'organisme Jeunesse au Soleil, où il a notamment créé plusieurs programmes porteurs et occupé la fonction de directeur des services d'urgence et des communications. Après avoir été élu conseiller municipal à la Ville de Saint-Jérôme, puis nommé commissaire à l'enfance à la Ville de Montréal, M. Kulczyk s'est joint au Club des petits déjeuners et, en 2022, en est devenu président et chef de la direction.

Lorsqu'il a annoncé sa retraite en 2025, son leadership rassembleur et transformateur a été salué par plusieurs, de même que son legs en faveur d'une société toujours plus juste et bienveillante, une société qui ensoleille et nourrit le plein potentiel de ses enfants.

Madame Louise Otis

Mme Louise Otis se distingue dans l'art de transformer la parole et le dialogue en armes de pacification massive, nous rappelant que la suite du monde ne doit pas être un affrontement, mais une conversation.

Avocate de formation et de profession, juge à la Cour supérieure du Québec, puis à la Cour d'appel, Mme Otis a rendu plus de 3 000 jugements au cours de sa magistrature. Visionnaire, elle a conçu l'un des premiers programmes de médiation judiciaire au monde, rapidement adopté par l'ensemble des cours et tribunaux québécois et renommé internationalement.

En plus d'avoir collaboré entre autres avec l'Organisation des Nations unies et l'Organisation internationale de la Francophonie, Mme Otis est aujourd'hui présidente des tribunaux administratifs de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et de l'Organisation de coopération et de développement économiques. Elle est reconnue sur tous les continents à titre de juge, de médiatrice et d'arbitre en matière civile et commerciale.

Madame Françoise Sullivan

D'une ampleur remarquable, l'œuvre de Mme Françoise Sullivan se déploie sur huit décennies d'avant-garde et d'expression. Membre fondatrice du groupe des Automatistes, cosignataire du Refus global, pionnière de la danse contemporaine et figure de proue de l'art moderne, Mme Sullivan s'est incarnée dans la liberté et le mouvement, plongeant dans la créativité et la spontanéité à contre-courant des conventions classiques.

Successivement ou simultanément peintre, danseuse, chorégraphe, photographe, sculptrice, artiste conceptuelle, écrivaine, Mme Sullivan est d'une polyvalence sans pareil. Elle a dansé là où la gestuelle n'était pas, exploré la matière, créé dans la grandeur, révélé la poésie du quotidien et fait vibrer ses toiles de rythmes, formes et couleurs. Professeure, elle a accompagné des générations d'artistes.

Mme Sullivan a contribué en temps réel à l'écriture de l'histoire de l'art au Québec, réinventant et sublimant constamment les arts visuels et scéniques. Son apport inestimable a été célébré par plusieurs prix prestigieux et expositions rétrospectives.

La Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec est décernée à des personnalités de différents horizons qui, par leurs actions, leurs valeurs, leur carrière et leur engagement, méritent la reconnaissance de tous les membres de l'Assemblée nationale et de la société québécoise. Ces personnalités sont choisies par un comité de sélection composé de la présidente et de députés et députées représentant tous les groupes parlementaires.

Récipiendaire de la Médaille de la Présidente de l'Assemblée nationale du Québec

Monsieur Jean Lapierre

Homme de cœur et de paroles, homme du peuple, M. Jean Lapierre a connu une carrière politique et médiatique incomparable.

Chef de cabinet à 21 ans, député à 23 ans, ministre à 28 ans, M. Lapierre a en outre cofondé un nouveau parti politique au début des années 1990 et occupé la fonction de lieutenant du Québec dans les années 2000. Député fédéral de Shefford de 1979 à 1992, puis d'Outremont de 2004 à 2007, il a su naviguer avec passion et conviction entre les défis et les transformations.

Plus de 20 ans analyste et commentateur politique, à la radio et à la télévision, M. Lapierre a usé d'humour et d'intelligence pour expliquer simplement des enjeux complexes. Haut en couleur, il aura contribué durablement à notre vie démocratique en la rendant accessible au plus grand nombre.

Une décennie après son décès, le Québec se souvient encore de sa générosité sans limite, de ses fous rires et de son naturel rayonnant, comme l'archipel qui l'a vu naître.

La Médaille de la Présidente ou du Président est la plus haute distinction remise par la personne qui occupe le poste de présidente ou de président de l'Assemblée nationale. Cet honneur est accordé à des personnalités québécoises ou étrangères qui, de façon exceptionnelle, méritent la reconnaissance de l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale et de la population québécoise, parce qu'elles ont accompli un acte remarquable ou ont connu une carrière hors du commun.

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Source et renseignements : Béatrice Zacharie, Conseillère en communication et relations médias, Assemblée nationale du Québec, Téléphone : 418 808-4102, Courriel : [email protected]